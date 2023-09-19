【產經直播】科指又插穿四千關　幾時博反彈？

市場繼續關注美國聯儲局議息結果及內地即將公布貸款市場報價利率(LPR)，港股繼續萬八關水平附近膠著，周二(19日)早段輕微高開11點，報17,942點，其後走勢載浮載沉，收市報17,997點，升66點，未能收復萬八關。港股全日上下波幅僅172點，跌唔落又升唔起，後市會點走？炒區間係咪都「無肉食」？

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