【產經直播】科指又插穿四千關 幾時博反彈？
2023年09月19日 16:32
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種子資本投資總監葉永茂（左）
市場繼續關注美國聯儲局議息結果及內地即將公布貸款市場報價利率(LPR)，港股繼續萬八關水平附近膠著，周二(19日)早段輕微高開11點，報17,942點，其後走勢載浮載沉，收市報17,997點，升66點，未能收復萬八關。港股全日上下波幅僅172點，跌唔落又升唔起，後市會點走？炒區間係咪都「無肉食」？
科指又再插穿4,000點心理關口，京東集團(09618)跌勢未減，一度低見117.4元再創本港上市新低，兩日共挫4%。騰訊(00700)則五連跌後靠穩，阿里巴巴(09988)則彈不到1%，科指咩位可博反彈？
車股集體向下，「蔚小理」中的理想(02015)，再遭美團(03690)首席執行官兼理想汽車非執行董事王興連續4天減持，累沽194.79萬股，平均作價介乎約157.84元至160.51元，合共套現約3.11億元；至於蔚來(09866)計劃發行10億美元可轉換優先債券。理想及蔚來股價分別挫2.7%及4.4%。車股近期走勢呆滯，向下調整機會大？
波羅的海乾散貨指數(BDI)連升9日，帶動航運股向上，其中太平洋航運(02343)及中遠海能(01138)反彈逾2%過外，中遠海控(01919)亦升逾1%，不少航運股8月下旬開始反彈，上升空間仲有幾多？邊隻可以追落後？
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