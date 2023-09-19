暴雨浸入屋保險有冇得賠？有乜要留意？一文話你知！

本港近期頻繁遭受極端天氣影響，「五百年一遇」的暴雨淹沒黃大仙中心，實在令人怵目驚心！買火險及家居保險可提供甚麼保障，要留意乜嘢，牆紙同牆身點保法？一文睇哂！

（答︰OneDegree副行政總裁周美華）

問：颱風及暴雨下，若滲水浸壞木地板或牆身，甚至傢俬電器，是否在保險賠償範圍？

答：保障範圍視乎個別保險公司的保單條款。一般而言，需要視乎地板、牆身屬於原裝或住客自行裝修，若前者便屬於火險保障範圍，後者則是家居保險中家居財物損失的保障範圍，家居財物損失的保障範圍會因不同保險公司而略有差別，建議市民應留意保單條款中的家居財物的定義及不保事項的詳情。

如打風導致牆身滲水，牆紙脫落，火險一般會保障牆身滲水的部份，但牆紙則不在保障範圍，而屬家居保險，至於該份家居保險是否保障牆紙，則須視乎保單條款。若颱風或暴雨導致渠道阻塞而水浸入屋，一般家居保險不會保障通渠造成的開支，只會保障因水浸造成的家居財物損失。

問：若打風導致玻璃爆裂或損毀，是否在火險或家居保險的保障範圍？

答：火險是保障樓宇結構，例如早前成為話題的主力牆，火險可為樓宇結構因火災、風災、爆炸、閃電水浸、 地震、 地陷、山泥傾瀉等所引起的樓宇結構損毀提供保障。至於問題提及的玻璃是否受保，則要視乎玻璃是否樓宇結構的一部份。若為落地玻璃，則可保障玻璃部份的損毀；若只是普通玻璃窗，火險則只保障窗框範圍。不過亦需要注意，若住戶收樓後曾經更換窗戶，該窗戶連框及玻璃亦不屬於樓宇結構，不在火險的保障之列。

家居保險的保障範圍則是保障家居財物，是否包括窗戶則視乎每間保險公司的保障範圍。

問：若是新樓入伙後水浸，火險是否保障所有原有裝修的維修費用？

答：火險保障範圍的確包括原有裝修賠償，例如上述的牆身及地板等，但切記窗戶玻璃是否受保，則要視乎窗戶玻璃類型。至於新樓的火險，則要視乎大廈是否有「統保」，即由整幢物業業主集體攤分的火險，保費會在管理費中扣除。如果沒有，則業主需要自行購買火險。

值得注意的是，根據銀行公會條例，業主在買樓時不一定要跟按揭銀行或其推薦的保險公司購買火險，業主可以自行於市場上物色價格合理的火險。由於每間保險公司的火險條款皆是根據火險公會訂立的建議標準條款所訂，因此基本保障內容可說是大同小異。

問：山泥傾瀉造成的損失，屬於火險還是家居保險的保障範圍？

答：若家居到受到山泥傾瀉直接衝擊，影響建築物結構，比起賠償家居財物及清理費用的家居保險，火險的賠償責任可能更大。

例如，若因豪雨令單位的原裝窗戶出現嚴重滲水，浸毀了原裝地板及按摩椅，家居保險會賠償按摩椅的重置成本，而火險則負責賠償原裝窗戶及原裝地板的更換費用。

如果住所因山泥傾瀉損毀而需要重建，亦可向火險公司索償，但投保人須注意2大事項：（1）有關住所有沒有涉及非法或違規；（2）其投保額是否足夠，假如重建費用需要1,000萬元，但投保人只購買500萬元，保險公司則會採取比例攤分，按投保不足的比例賠償給客戶，即只會賠償50%的索償費用，導致客戶需承擔差額的損失。

極端天氣情況過後，需要留意以下幾點：（1）不同的保險公司在處理颱風或水浸等所引致的損失賠償時，自負額要求或有所不同，投保人需要留意保單詳情，再根據需要決定透過火險或家居保險索償；（2）相關物業或設備需要符合法例要求，若損毀的部份屬於僭建而違反《建築物條例》，則保險公司有權終止該份火險或家居保險保單。