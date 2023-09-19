【JPEX案】證監會：虛產平台納入規管後即進行調查

市場有聲音批評香港證監會打擊無牌虛擬資產交易平台JPEX進度緩慢，香港證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣在記者會上多番強調，自虛擬資產交易平台今年納入證監會規管範圍後，便立即進行相關行調查；而8月7日的聲明未有點名，因調查及搜證需要時間，證監會亦對該平台積極推廣感到緊張，及後於9月13日點名，並在14日轉介執法部門。同時多番提醒大眾應使用持牌平台進行交易。

她指，由於虛擬資產交易平台今年6月前不在證監會規管範圍，故該會未有權力監管相關平台。為警剔投資者，證監會早於2019年將JPEX列入可疑網站名單，同時與轄下的投資者理財教育委員會，在社交平台發文進行投資者教育。

她又指，證監會已在今年5月，清晰通知業界，若未申請本港虛擬資產平台牌照，應在12個月的過渡期內，應停止積極推廣業務。不過，JPEX不單未有提交牌照申請，更沒有停止積極推廣，反而變本加厲銷售，透過一眾網紅、場外交易找換店等，以極之可疑手法推銷服務及產品，留意到當中可能涉及詐騙，因而再轉介執法部門跟進。

另外，她透露，在行動前已要求網紅停止推廣JPEX，合共發出21封警告信，包括所有被捕人士。

證監：平台一直無與當局聯絡

JPEX聲稱與證監會緊密聯繫，惟黃樂欣指出，在證監會點名發出聲明前，該平台一直無與證監會聯絡。換言之，JPEX又講大話。

市場亦批評證監會沒有主動公布哪些公司正申請牌照，訊息欠透明。黃樂欣直言，公布申請中的名單並不恰當，因為會讓大眾誤以為有關平台將會受到規管，而使用該些平台，目前本港只有2家持牌平台，多次呼籲投資者在受規管的平台上交易，未來會繼續加強投資者教育，宣傳在無牌平台交易的風險，也會與執法部門合作。