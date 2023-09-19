【JPEX案】行騙手法大拆解！以誇張宣傳呃投資者入局

無牌虛擬資產交易平台JPEX行騙手法大拆解！執法人員指出，JPEX在2020年成立，利用各種廣告、社交媒體、場外找換店、網紅宣傳製造人氣，並宣稱「低風險高回報」，同時利用誇張失實的宣傳手法，如以「日日賺錢、無得輸」作招徠、以名貴生活方式，令市民相信投資可觀，「引投資者入局」。

執法人員續指，用戶註冊後，可以在平台兌換不同加密貨幣，或將外國平台將虛擬資產轉帳至JPEX戶口，而JPEX亦發行自有平台幣「JPC」，但JPC有別其他加密貨幣，不能在其他平台進行交易，其流通性極低，「根本不值錢」。

執法人員又說，有受害人被游說購買JPC，並獲承諾在到期後取得極高而不合理的回報。另外，JPEX會要求客戶提供加密貨幣的私鑰(Private Key)以保管資產，實際上JPEX會控制用戶資產，變相將個人資產放到他人手中。

執法人員提到，JPEX在證監會點名警告後，將出金手續費提高到999美元，但出金上限是1,000美元，變相限制出金，隨後更下架所有理財交易頁面。考慮JPEX的運作模式、宣傳手法，以及用戶現時不能提取自己的資產，執法部門有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙。

被問到為何以「串謀詐騙」拘捕有關人士，而非洗錢罪名。執法人員解釋，由於不少場外交易找換店收取高比例回佣，再游說民眾入局。

執法人員多番強調，會全力、全方位、多角度調查，包括幕後負責人，而執法行動仍在進行，會根據相關人士的參與程度，以及在案中擔當的角色，採取相應行動，不排除拘捕更多人士。若有疑犯在海外，會申請引渡返港。