阿里影業13億買「大麥」　搞邊科？

跟馬化騰「同名」的Pony Media是中國領先的現場演出供應商，經營「大麥」品牌使阿里影業的業務涵蓋演唱會、音樂節、現場表演、戲劇、體育賽事及展覽等。Pony業務遍及現場演出全鏈條，包括演出製作、主辦、推廣及票務等，至今已累計服務180萬場演出，並擁有逾1億名註冊用戶。

阿里影業總裁李捷表示，本次交易前，已經通過獨家委託營運服務協議與「大麥」建立了深厚的合作關係，積累超過2,000萬名淘麥VIP會員。交易完成後將持續整合行業資源，擴大公司在產業鏈中的影響力。

本次交易總對價為1.67億美元(約13.07億港元)，支付方式為按每股0.52元向阿里方面發行約25.13億股普通股，阿里於阿里影業的持股比例將增加至約54.26%。0.52元為簽約日之前公司連續30個交易日的成交量加權平均價格。