美樂花園三房海景戶553萬沽　低銀行估價約15%

二手業主劈價「跳船」，屯門居屋美樂花園三房海景單位，減價116.2萬元後，於已補價自由市場以553.8萬元沽貨，低銀行估價約15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯梁凱峰表示，灣仔囍滙2座低層J室，實用面積約532方呎，一房及儲物房間隔，獲用家以約1,125萬元承接，呎價約21,147元，原業主於2013年12月以約969.9萬元入市，轉手帳面獲利約155.1萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角維多利中心1座低層A室，實用面積約571方呎，兩房間隔，望維港海景，今年6月放盤價為1,088萬元，最終大幅減價108萬元，以980萬元成交，呎價約17,163元，減幅約10%。

●香港置業李承恩稱，南區華景園3座高層B室，實用面積約1,239方呎，三房間隔，望海景，以約3,800萬元放盤約3星期，吸引外區客洽詢，議價後以3,500萬元成交，呎價約28,249元。

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九龍區

●香港置業翁嘉慧指，西南九龍浪澄灣6座高層A室，實用面積約548方呎，兩房間隔，享全海景，主以約1,150萬元放盤約3個月，雙方議價後累減約98萬元，以1,052萬元易手，呎價約19,197元。

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新界區

●中原陳智生稱，屯門居屋美樂花園6座高層E室，實用面積約695方呎，三房間隔，享全海景，今年6月於已補價自由市場以670萬元放盤，累減116.2萬元，終以553.8萬元易手，呎價約7,968元，較銀行估價低100萬元或約15%。

●中原張兆辰表示，東涌昇薈3座中層A室，實用面積約1,031方呎，套三房連儲物套房間隔，享山景，開價1,238萬元，上月減至1,200萬元，獲上車客洽購，原業主見美國議息在即，再劈55萬元，以1,145萬元沽出，呎約11,106元。

●美聯凌光盛指，馬灣珀麗灣28座高層A室，實用面積約476方呎，兩房間隔，望海景，原業主有意套現換樓，以570萬元放售單位，家庭客議價10萬元，以560萬元承接，呎價約11,764元。

●利嘉閣曾定杰稱，青衣灝景灣2座低層B室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價830萬元，經過一番議價後，終以750萬元成交，呎價約14,451元。

●中原余仲平指，荃灣綠楊新邨9月錄得3宗買賣，屋苑E座中層7室，實用面積約445方呎，兩房間隔，最初開價600萬元，最終累減65萬元，減幅約11%，獲買家以535萬元承接，呎價約12,022元，新買家為外區上車客。

●中原丘漢偉表示，荃灣柏傲灣2A座中層E室，實用面積約348方呎，一房間隔，享市景，原先開價718萬元，最近降價至680萬元，同類型單位罕見低於700萬元，最終累減68萬元，以650萬元沽出，呎價約18,678元。

●中原黃冠仁指，大埔康樂園康樂東路雙號屋，實用面積約2,121方呎，放盤時開價約3,880萬元，議價後以3,238萬元易手，呎價約15,266元，新買家為區內家庭客。

●美聯黃錦瀚表示，沙田第一城9月暫錄得約8宗買賣，屋苑3座中層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，獲兩組準買家同時洽，最終以640萬元成交，呎價約14,191元。

●中原黎宗文指，大圍9月暫錄約6宗二手買賣，其中盛薈1座南翼低層D室，實用面積約686方呎，套三房間隔，6月開價約1,208萬元，其後減至1,100萬元，日前議價後以1,020萬元易手，累減188萬元，呎價約14,869元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山9月暫錄約17宗二手買賣，銀湖．天峰3座低層C室，實用面積約550方呎，兩房間隔，開價約900萬元，議價後以845萬元易手，呎價約15,364元，約5年帳面蝕讓約25萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山居屋錦豐苑D座中層7室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場原先叫價498萬元，放盤4個月，終以447萬元沽出，減幅約10.2%，呎價約10,371元。

●利嘉閣溫錦駒透露，將軍澳蔚藍灣畔2座高層C室，實用面積約745方呎，套三房連士多房間隔，新買家為區內上車客，開價1,400萬元，終減價至1,218萬元成交，呎價約16,349元。

●中原柯勇指，將軍澳9月暫錄約54宗二手買賣，日出康城LP6的1座高層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，另設儲物房，擁海景，以842萬元易手，呎價約16,318元，原業主持貨約4年多帳面蝕讓58萬元。

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