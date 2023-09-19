美股道指跌47點　蔚來較港收市價再跌8%

美股周二早段受壓，道指跌47點，報34,577點；標指跌6點，報4,447點；以科技股為主的納指跌35點，報13,674點。恒指夜期報18,024點，升21點，高水27點。

近期美國爆發的汽車行業大罷工，加上兩黨政治爭拗再度引發政府停擺風險，可能會令當前正處於增長軌道的經濟失去動力。不過，美國財長耶倫卻表示，沒有任何迹象顯示經濟正步入衰退，但就稱聯邦政府停擺可能會導致經濟增長放緩，又謂當前評估罷工的經濟影響為時尚早。

耶倫表示，政府完全沒有理由停擺，形容事件為「不必要的風險」。隨着政府財政年度於9月底結束，國會需要短時間內通過多項撥款議案，惟兩黨卻未能就政府開支達成共識，意味着聯邦政府可能會在10月初停擺。不過，摩根士丹利指出，過去美國政府關門停擺對經濟及股市的影響很小，標指甚至在停擺期間平均上漲4.4%。

至於同樣備受關注的汽車行業罷工事件，美國汽車工人聯合會(UAW)表明，若周五前勞資談判未有「實質進展」，則會擴大罷工範圍。Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson表示，目前的罷工規模仍然較小，對整體經濟影響有限，惟假如行動升級，最終可能會令一個季度內的國內生產總值(GDP)增長損失1.7個百分點。

「末日博士」魯比尼表示，他會在今年餘下時間內做淡美股，因為聯儲局很難令通脹回落，而且即使經濟能夠避過「硬着陸」，也會陷入輕度衰退。

企業消息方面，生鮮食品配送平台Instacart周二掛牌，其上市發行價為每股30美元，上市估值約為100億美元。外媒消息指，任職於微軟多年的高層Panos Panay即將跳槽至亞馬遜，領導智能語音助手Alexa及音響設備Echo。微軟股價早段跌0.48%，亞馬遜則跌1.64%。