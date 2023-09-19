發展商蝕本散貨　馬頭角翻新項目低成本價推售

市況低迷，有發展商蝕本亦已散貨。馬頭角翻新項目公布首張價單，推出31伙，折實平均呎價18,488元。發展商指，定價比成本價低逾一成，「賣一件蝕一件」。

●馬頭角文曜首張價單31伙 折實平均呎價18,488元

建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，周二(19日)公布首張價單，涉及31伙，折實平均呎價約18,488元，較附近在去年5月推出的瓏碧首批低約25%。發展商指，今批以蝕本價推出，「賣一件蝕一件」。首張價單包括8伙一房戶、17伙兩房戶及6伙三房戶，實用面積379至904方呎。折實售價介乎598.8萬至約1,930.9萬元，折實呎價由15,730至21,360元。樓盤昨日起已對公眾開放示範單位，將以先到先得形式預留單位予有興趣買家，市傳即日已有8伙被預留。

●屯門掃管笏凱和山周六及周日發售168伙

●紅磡BAKER CIRCLE3期累售428伙

●油塘親海駅I三房呎價約14,550元

●何文田傲玟招標沽出11伙 共涉近2.8億元

何文田傲玟今日(19日)上載最新成交紀錄冊，以招標形式售出共11伙，涉及金額近2.8億元，最高成交金額3,163.5萬元，最高成交呎價22,200元。仲量聯行資深董事李遠峰表示，是次招標至今收到共23份標書。他指，項目亦獲各主要銀行承做按揭。該盤第7號銷售安排標售單位共15伙，而上周公布第8號銷售安排，標售單位共40伙，並於本月25日中午12時截標。

●將軍澳海茵莊園單日沽兩伙 套現1,002萬元

●紅磡維港‧星岸加推5個車位 售價233萬元起

●鰂魚涌THE HOLBORN連錄兩宗成交

●長沙灣睿峰周六起招標賣45伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周二(19日)修訂價單，將付款方法的售價上調5個百分點至加8%。樓盤落實周六(23日)起招標發售45伙，將悉數待售單位推出市場。該盤自2月初重啟銷售步伐迄今累售92伙，套現金額逾10億，整個項目則累售281伙。