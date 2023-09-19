發展商蝕本散貨 馬頭角翻新項目低成本價推售
2023年09月19日 22:02
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市況低迷，有發展商蝕本亦已散貨。馬頭角翻新項目公布首張價單，推出31伙，折實平均呎價18,488元。發展商指，定價比成本價低逾一成，「賣一件蝕一件」。
●馬頭角文曜首張價單31伙 折實平均呎價18,488元
建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，周二(19日)公布首張價單，涉及31伙，折實平均呎價約18,488元，較附近在去年5月推出的瓏碧首批低約25%。發展商指，今批以蝕本價推出，「賣一件蝕一件」。首張價單包括8伙一房戶、17伙兩房戶及6伙三房戶，實用面積379至904方呎。折實售價介乎598.8萬至約1,930.9萬元，折實呎價由15,730至21,360元。樓盤昨日起已對公眾開放示範單位，將以先到先得形式預留單位予有興趣買家，市傳即日已有8伙被預留。
●屯門掃管笏凱和山周六及周日發售168伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周二(19日)上載銷售安排，落實本周六、周日(23、24日)首輪發售共168伙，包括周六先以價單形式出售158伙，市傳項目至今已接獲約2,900張入票，暫錄超額逾17倍，將於周五(22日)下午3時截票。至於周日起將招標發售10伙特色戶，全部位於第5座，包括1伙連平台戶及9伙頂層連天台戶。
●紅磡BAKER CIRCLE3期累售428伙
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，恒基地產(00012)旗下的紅磡必嘉坊BAKER CIRCLE系列，目前已推出的3期累售428伙，套現約26.1億港元，平均呎價約21,685元。展望後市，他指出，樓市有剛性需求，新盤市場仍有不俗表現，隨着經濟及旅遊業復甦，市況會趨向穩定。
●油塘親海駅I三房呎價約14,550元
長實集團(01113)旗下的油塘親海駅I，於周二(19日)以1,043.2萬元沽出1座2樓E室，為實用面積717方呎的三房單位，呎價約14,550元。
●何文田傲玟招標沽出11伙 共涉近2.8億元
何文田傲玟今日(19日)上載最新成交紀錄冊，以招標形式售出共11伙，涉及金額近2.8億元，最高成交金額3,163.5萬元，最高成交呎價22,200元。仲量聯行資深董事李遠峰表示，是次招標至今收到共23份標書。他指，項目亦獲各主要銀行承做按揭。該盤第7號銷售安排標售單位共15伙，而上周公布第8號銷售安排，標售單位共40伙，並於本月25日中午12時截標。
●將軍澳海茵莊園單日沽兩伙 套現1,002萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，於周二(19日)連錄兩宗成交，共涉1,002萬元。當中，2座23樓A5室，實用面積283方呎，成交價499.5萬元，呎價約17,650元
●紅磡維港‧星岸加推5個車位 售價233萬元起
長實集團(01113)自上周起，減價約三成以「深水價」發售紅磡維港‧星岸首批5個車位後，最新於周二(19日)公布已沽清首批，套現約1,200萬元，並即時再加推。該集團營業部首席經理郭子威稱，已即時按原價加推第二批5個車位，售價由233萬起。據了解，維港星岸現有約30個車位待售。
●鰂魚涌THE HOLBORN連錄兩宗成交
恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN，最新連錄兩宗成交，共涉1,246.03萬元。當中，B座26樓B3室，為實用面積255方呎的一房單位，成交價644.95萬元，呎價約25,292元。
●長沙灣睿峰周六起招標賣45伙
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周二(19日)修訂價單，將付款方法的售價上調5個百分點至加8%。樓盤落實周六(23日)起招標發售45伙，將悉數待售單位推出市場。該盤自2月初重啟銷售步伐迄今累售92伙，套現金額逾10億，整個項目則累售281伙。