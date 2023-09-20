【東方日報產評】天量債務難收科　美元地位勢翻波

美國的天量舉債，繼續綁架全球經濟！據美國財政部數據，美國國債總額已首次突破33萬億美元，過去40年債務膨脹逾20倍，遠高於同期美國的國內生產總值（GDP）增幅。美元霸權成就美國享有超凡的舉債能力，但無極限地發債，且愈發愈多，但整體經濟競爭力下降，經濟產值增長追不上，政府財政日益惡化，在升息周期下龐大的利息支出令人心寒，更成為政客們威脅政府停擺的政治籌碼。這樣下去，將無可避免損及美元的國際貨幣地位，變相為推動全球重構國際貨幣新秩序給力！

說美國債務驚人，除了最新突破33萬億美元這數字，公眾持有的債務也已超過26萬億美元，粗略估計每位美國公民背負約9.7萬美元的債務。據美國國會預算辦公室的最新預算展望，未來30年美國國債規模還要再接近翻一番，到2053財年，美國國家債務佔GDP將由2022財年約97%增至181%，國債利息支付額飆至5.4萬億美元。美國政府長年嚴重入不敷支，如何維持公共福利及投資建設，以支持經濟可持續發展，誠然是一大疑問。

堂堂世界經濟第一大國，變成世界第一大「債仔」，美國人對債務數字變得麻木，卻未有降低歷史性債務水平的危險性。這些年兩家國際信貸評級機構先後下調美國的最高級別主權信貸評級，絕非偶然，反映市場對美國的債務問題愈感不安，對美元信用的信心有所動搖。此刻最能觸動美國的神經，乃威脅其舉債能力及美元信用的中國。因此，眼見中國經濟冒起，金融產業起步，人民幣加速國際化，長遠對美元構成一大威脅，美國即使損人害己也不惜嚴厲打壓中國，事必有因。

除了國際日益關注美元違約風險的同時，天量債務亦成為美國政客內鬥的籌碼。最新的一個關卡是，若兩黨在本月底前通過長期的撥款法案或短期的支出法案，美國政府將再次面臨關門危機。事關重大的政府財政如同玩泥沙，怎樣說都不見得有利美國的國際形象、經濟與貨幣地位。

面對利息負擔按年激增，白宮財金官員時常強調「一切都很好」的言論，說服力顯然褪色，畢竟發新債冚舊債，利息支持必然會隨着加息周期而上升。若美國政府無法控制債務膨脹，最終將讓美元走上百年前英鎊的舊路，漸漸失去在國際儲備貨幣之首的主導地位。

一個霸權的隕落，離不開未能與時並進，並採取錯誤的方法應對問題。美國將中國視為競爭對手，卻只管單方面制裁、打壓，未有積極解決自身的各種問題，以增強經濟競爭力，這樣既無助解決財赤問題，更將一直支持美元霸權的全球化制度推翻。實際上，世界不可能完全與中國脫鈎，美霸行為只會加速全球去美元化發展。

如何推動經濟與政府財政改革，重塑互惠互利的中美關係，當是美國政府首要應付的問題。惜明年美國總統大選年，「中國牌」成為美國政客爭取選票的政治籌碼，只怕美國經濟難脫衰敗之勢，世界經濟亦難有安樂日子！