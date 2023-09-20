m18講場：茅台酒心朱古力炒貴逾倍

價格升跌離唔開供求關係，睇近期內地人氣度「爆晒燈」嘅茅台酒心朱古力就知一二！話說呢款茅台朱古力有價有市，其中一盒12粒嘅「減糖版」原本只係賣179蚊人仔，點知一個屈尾十就炒高到500蚊，亦即升幅達1.7倍。至於最低消費、一盒兩粒嘅減糖朱古力，喺京東個別商舖價格亦要64蚊，拼多多有平台商家則報價98蚊，較官方定價39蚊貴1.5倍。

雖然內地官方冇發表到「朱古力係要嚟食、唔係要嚟炒」嘅類似表態，之不過，搞手貴州茅台就發聲明安撫市場情緒兼作溫馨提示，話佢哋已經加快生產呢款朱古力，會喺近期透過各大渠道陸續補貨，以滿足市民消費體驗同品飲感受。

公司仲話，將「堅決抵制」市場上出現部分商家加價銷售酒心朱古力嘅行為，呼籲消費者理性消費，購買嗰陣要認清楚官方渠道。

銷情方面，據講茅台朱古力上個星期六一開賣就吸引唔少民眾到茅台冰淇淋門市排隊搶購，而網購平台天貓參與同步首發嘅3家店亦喺開售一分鐘內售罄，睇嚟市場反應同「醬香拿鐵」一樣咁熱烈，相信茅台會食住條水，推出更多合作產品，實現更多「一加一大於二」嘅效益！