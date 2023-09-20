道指跌106點　Bitcoin漲1.6%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.07%，報105.13；港匯見7.8201；離岸人民幣(CNH)報7.3035；美元兌日圓處147.75；歐元報1.0682，英鎊報1.2393。金價處1,931.77美元。布油報94.4美元，紐油報90.67美元。比特幣(Bitcoin)升1.6%，報2.72萬美元。道指期貨升6點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水10點。

●道指收報34,517點，跌106點或0.31%；標指收報4,443點，跌9點或0.22%；納指收報13,678點，跌32點或0.23%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,009點，升12點或0.07%。

●9月恒生指數夜期收報17,980點，跌23點，低水17點，成交9,926張。

●紐約期油收報每桶91.2美元，跌0.28美元或0.31%；倫敦布蘭特期油收報每桶94.34美元，跌0.09美元或0.01%。

●紐約期金收報每安士1,953.7美元，升0.3美元或0.01%。

●英國富時100指數收報7,660點，升7點或0.09%；德國DAX指數收報15,664點，跌62點或0.4%；法國CAC指數收報7,282點，升5點或0.08%。

●歐元區8月消費物價指數(CPI)按年升5.2%，高於預期。

●凱和山周六起首推168伙，暫收約2,900張入票。

●日本8月出口按年跌0.8%，進口按年跌17.8%。

●受汽油價格上漲推動，加拿大8月CPI按年增4%。

●不敵新加坡！香港首次失落「最自由經濟體」

●【JPEX案】行騙手法大拆解！以誇張宣傳呃投資者入局

●【JPEX案】證監會：虛產平台納入規管後即進行調查

●又辯駁？JPEX聲稱證監會「誹謗」 平台交易功能正常

●東方日報B1：融創步恒大後塵 在美申破產保護

●【東方日報產評】天量債務難收科 美元地位勢翻波