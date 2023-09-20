蔚來發行10億美元可轉換優先債券　隔晚美股挫17%

2029年債券將按年利率3.875厘計息，2030年債券將按年利率4.625厘計息。2029年債券將於2029年10月15日到期，而2030年債券將於2030年10月15日到期。

轉換後，公司將依其意願向有關可轉換債券持有人支付或交付現金、美國存託股份(目前每股代表一股公司A類普通股)或現金及美國存託股份兩者結合。公司將向香港聯交所申請批准因行使債券而可能須予發行的A類普通股的上市及買賣。

2029年債券及2030年債券的初始轉換率均為每1,000美元本金額兌89.9685股美國存託股份(相當於初始轉換價每股美國存託股份約11.12美元，較美國存託股份於9月19日收市價8.55美元溢價30%)。

債券持有人可要求公司於2027年10月15日(就2029年債券而言)或2028年10月15日(就2030年債券而言)，按相等於將予購回債券本金總額100%的回購價格另加截至相關購回日期應計及未付利息以現金購回彼等全部或部分債券。

公司預計在債券發行定價的同時，將使用本次債券發行的部分所得款項淨額，在與其中一名初始購買者私下協商的交易中，以現金購回並注銷2.56億美元的公司未償還2026年到期零息可轉換優先債券及2.44億美元公司未償還於2027年到期利率為0.5%可轉換優先債券。餘下所得款項淨額用於強資產負債表狀況及一般公司用途。

蔚來上日在港急挫4.4%後，其美股股價延續跌勢，急瀉17.1%，創2019年9月24日以來最大跌幅，收報8.55美元，折算收報66.86港元，較港收市價低14.7%。