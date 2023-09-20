張智威：港股未見起色　地產股不宜沾手

人民銀行公布，9月份1年期及5年期貸款市場報價利率(LPR)維持不變，信誠證券聯席董事張智威指，內地不減息未嘗不是一件好事，或反映救市措施奏效，不用再落重藥，最壞情況或已過去，經濟可能回穩。

不過他認為港股會繼續在萬八點好淡爭持，因為綠債接受認購，抽走市場資金，港股成交疲弱，加上金價向上，反映市場避險情況，投資者不願將資金投放股市。他認為恒指有機會回落至17,600點，後市表現料一般。

至於聯儲局即將議息，外界預料今次不會加息，不過市場目前擔心通脹會反彈，因油價近期向上，或推高物價。張預期當布油升至每桶100美元，美國政府或會出手壓低油價。