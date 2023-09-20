張智威：港股未見起色 地產股不宜沾手
2023年09月20日 10:03
東網電視更多新聞短片
信誠證券聯席董事張智威
人民銀行公布，9月份1年期及5年期貸款市場報價利率(LPR)維持不變，信誠證券聯席董事張智威指，內地不減息未嘗不是一件好事，或反映救市措施奏效，不用再落重藥，最壞情況或已過去，經濟可能回穩。
不過他認為港股會繼續在萬八點好淡爭持，因為綠債接受認購，抽走市場資金，港股成交疲弱，加上金價向上，反映市場避險情況，投資者不願將資金投放股市。他認為恒指有機會回落至17,600點，後市表現料一般。
至於聯儲局即將議息，外界預料今次不會加息，不過市場目前擔心通脹會反彈，因油價近期向上，或推高物價。張預期當布油升至每桶100美元，美國政府或會出手壓低油價。
蔚來(09866)宣布發行10億美元優先可轉換債券，股價愈跌愈有，隔晚在美股跌勢延續，收市大插17%。張指出，蔚來發行可轉換股債券，公司股份可能出現攤薄效應，對現有股東不利。他又指出蔚來虧損問題愈來愈嚴重，與其他車股相比高下立見，恐被淘汰。車股之中，他比較看好理想(02015)及比亞迪(01211)，蔚來則不宜撈底，風險太高。
另外，瑞聯銀行看淡本港樓市，預期樓價將較現水平再下挫10%，張認為本地地產股前景欠佳，除了長實(01113)外，其餘三大家族發展商都負債不輕，目前利率水平高，賣樓情況亦不理想，構成財政壓力，未來難持續維持現水平派息，此板塊少沾手為妙。