德央行警告：過度依賴對中貿易是最大商業風險

儘管以美國為首的西方國家揚言無意與中國「脫鈎」，惟大部分國家已意識到，過份依賴中國將會承擔莫大風險。其中歐洲最大經濟濟體德國連日有官方發出類似的警告，反映他們已對中國起了實質的戒心。

外媒報道，繼德國外交部長Annalena Baerbock後，德國央行在最新月報中也警告，過度依賴對中貿易是德國「商業模式面臨危險」的主因之一。並稱高能源價格及勞動力短缺也正在削弱德國經濟。

德央行指出，有29%的德國企業要從中國進口必需材料及零件，如果這條貿易路線因「地緣政治緊張局勢加劇」而中斷，他們的營運將面臨重大損害。月報指出，過去幾年已經暴露出德國企業對外國初級產品的片面依賴，對經濟發展構成的風險，德國企業必須減少對中國的依賴，尤其是對很難替代的初級產品。

德央行表示，中國是德企直接投資第三大的地方，佔去年德企直接投資的6%，僅次於美國及盧森堡，投資金額兩年內大增一倍。再者，德企在中國某些行業的直接投資佔比更大，例如在汽車製造領域就佔了29%。

德央行警告，由於地緣政治緊張局勢和相關風險日益加劇，企業和政界人士有必要重新考慮供應鏈的演變結構，以及對中國直接投資進一步擴大等問題。

Annalena Baerbock日前表示，歐盟必須降低對中國的依賴，支持歐盟對中國補貼電動汽車產業所展開的調查。她指出，如果與中國「綁得太緊」，就可能危害自己。對於像俄羅斯這樣入侵烏克蘭的國家，減少依賴是必要的，現在對中國也應該抱此態度。