IIF：全球債務第二季衝上307萬億美元創新高

外媒報道，國際金融協會(IIF)周二(19日)表示，雖然利率上升抑制銀行信貸，但今年第二季全球債務仍達到創紀錄的307萬億美元(約2,394.6萬億港元)，其中美國及日本等地推高增長，以美元計，今年上半年全球債務增加10萬億美元，過去10年增加100萬億美元。

該報告稱，最新的增長數字使全球債務與國內生產總值(GDP)的比率連續第二季上升，達到336%。在今年之前，債務比率已經連續7季下降。IIF並指，增長放緩及物價升勢減慢是債務比率上升原因。「通脹率突然上升，是過去兩年債務比率急降的主要因素。」IIF補充指，隨着工資及物價壓力緩和，即使沒有達到其目標，仍預計到年底該比率將超過337%。

IIF表示，全球逾8成債務增長來自已發展國家，其中美國、日本、英國及法國增幅最大。在新興市場中，債務增幅最大的國家有中國、印度及巴西。

IIF指，隨着利率及債務水平上升，政府利息開支向上，國內債務壓力將加劇。

其報告又發現，新興市場的家庭債務與GDP的比率仍然高於新冠疫情前水平，主要歸因於中國、南韓及泰國，但成熟市場的這一比率在今年上半年已降至20年以來最低水平。