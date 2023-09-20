美國經濟軟着陸存暗湧　七大風險及威脅要克服

美國欠債已飆至破紀錄的超過33萬億美元(約257萬億港元)，隨着聯儲局連番加息，美國的利息開支日益沉重，而高息環境正在損害美國經濟，要實現軟着陸要面臨「3個風險」與「4個威脅」

外媒分析，聯儲局正在開會議息，市場預期利率應會按兵不動。然而，在通脹高企情況下，短期內掉頭減息的機會不大，高息環境勢必拖累美股及美國經濟。除了息口外，美國目前仍面對「3個風險」。首先是美國國會若無法在9月30日前就新年度預算或臨時支出法案達成協議，聯邦政府恐於10月陷入停擺。第二，由於全美汽車工人聯合會(UAW)與底特律三大車廠未能在最後期限達成協議，UAW上周五(15日)已展開罷工，初步約有13,000名工人參加，人數預料將不斷增加。最後，在疫情期間實行的學貸暫停還款措施即將到期，料有數百萬人10月起恢復還款，將會壓縮美國的消費支出。

報道又指，美國經濟軟着陸正面臨四大威脅。一是維持高利率時間過久、恐讓經濟出現嚴重下滑。二是美國經濟過熱，迫使聯儲局為避免通脹再度升溫而繼續調高利率，使得衰退機率增加。第三是能源價格上揚將帶動通脹加速與消費支出減少，最終引發滯脹發生。第四是金融市場可能爆發危機。借貸成本快速調整與加息滯後效應，將是導致經濟動盪的主因。