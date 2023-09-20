【高盛推介】美團、騰訊落後大市
2023年09月20日 11:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨日(19日)跌約0.2%，今早(20日)繼續下跌。低開約0.8%後早段曾失守120港元水平，最低見119.5元。現報120元，跌約1.4%。有報道指美團將在2023年上海旅遊節中，以多種方式提供達15億元人民幣補貼。
騰訊昨日終止5連跌，輕微升不足0.1%，今早則輕微高開後隨即倒跌，最低見309元。現報309.4元，跌約1%。騰訊公布，昨日於聯交所回購129萬股，涉資約4.02億元。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金吸納，過去5個交易日共錄得約940萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約250萬元。
騰訊方面，好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,310萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。
投資者如看好美團，貼價選擇可留意高敏感度美團購(17553)。輕微價外選擇可留意美團購(17624)。投資者如看淡，低面值選擇可留意高槓桿美團沽(17780)。中年期選擇可留意美團沽(18458)，時間值損耗較低。
美團購17553，行使價130.1元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.0倍，貼價、高敏感度。
美團購17624，行使價138.1元，2023年12月19日到期，實際槓桿8.2倍，輕微價外、低面值、高槓桿。
美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.1倍，低面值、高槓桿。
美團沽18458，行使價113.4元，2024年04月23日到期，實際槓桿4.1倍，中年期、時間值損耗較低。
騰訊購19391，行使價370.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿12.8倍，輕微價外、高槓桿、低面值。
騰訊購19392，行使價380.2元，2024年01月26日到期，實際槓桿10.7倍，中年期、時間值損耗較低。
騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿11.5倍，行使價280元以上、3個月期以上最高槓桿產品之一。
美團及騰訊牛熊證條款：
美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比9.0倍。
美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率3.8倍。
騰訊牛64824，收回價295元，行使價292.2元，換股比率500，槓桿比率17.8倍。
騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率13.5倍。
騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率12.5倍。
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