安聯：聯儲局本月會議將按兵不動　加息周期已完成

聯儲局聯邦公開市場委員會於9月19至20日舉行議息會議，安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier預計，聯儲局是次會議上不會加息。目前市場預計聯儲局在2023年底前進一步加息25個基點的可能性為44%，但他認為儲局已完成加息周期。

他續稱，近月經濟數據反映美國經濟的韌性，使投資者感到意外。然而，最近的經濟數據顯示，美國通脹持續放緩，特別是服務業，而且勞動力市場緊張局勢有所緩解，這是聯儲局決定加息與否的關鍵指標。消費者情緒減弱亦顯示通脹勢頭下降。根據8月的數據，1年期通脹預期降至3.1%，為2021年3月以來最低，亦較前一個月的3.5%有所下降，而5至10年通脹預期則從前一個月的3%降至2.7%。

他指，儘管聯邦公開市場委員會會議並不影響加息的可能性，但市場特別關注聯儲局主席鮑威爾關於貨幣政策調整進程的講話。今年夏季，美國短期收益率曲線出現急劇修正，此後「利率更長時間保持高位」成為市場主題。聯儲局推遲首次減息，市場目前預計將延遲至2024年7月。因此，市場密切關注美聯儲成員會否向上修正利率「點陣圖」。鑑於目前的情況，並考慮到近期美國國債收益率下降，該行認為現在應開始投資美國長期國債，尤其是收益率曲線的中段。