國泰首8個月載客量按年增13倍　貨運升兩成

貨運方面，8月份集團運載11.69萬公噸貨物，較去年同月增加11.5%。月內貨物收入噸千米數按年增加13.2%，運載率下跌8.2個百分點至58.8%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加29%。

2023年首8個月，集團總載客量突破1,000萬人次，較去年同期增加1,302%，運力上升633.1%，而收入乘客千米數則上升876.7%。期內，載貨量按年增加20.8%，運力增加87.8%，而貨物收入噸千米數則上升60.5%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，展望集團的客運業務，學生前往英國的需求持續增長，將推動9月份的業務。整體而言，集團對2023年餘下數月的前景保持樂觀，將繼續為顧客增加更多航班，尤其是往返內地，現時每周營運約170班航班，往來內地15個城市16個航點。此外，集團於月初亦已公布，往返科倫坡及真奈的航班將於2024年2月恢復，繼續為顧客帶來更多航點。

她稱，9月份是傳統貨運高峰期的開始，企業為內地的「雙十一」及長途市場的「黑色星期五」等促銷活動提前作出準備，加上即將有全新的消費品推出，留意到貨運需求已開始回升。