樓市危機！移民澳洲租樓難過登天？到底咩原因...

想移民去澳洲的朋友注意，在當地隨時「租唔到樓住」，可謂一盤難求！外媒報道，在澳洲租樓比以往任何時候都更加困難，因為當地是全球樓盤短缺最嚴重的國家之一，情況更日益惡化，目前全國只有不到1%的單位可供租住，甚至比新加坡等熾熱的市場還要少，導致澳洲租金狂飆，加劇本已嚴峻的生活成本，而且使數千名澳洲人無家可歸。

報道指，這場危機只會加劇，建築管道數量接近歷史最低水平，每周都有因成本飆升而陷困的建築公司倒閉。同時，「不要在我家後院」(not-in-my-backyard)的鄰避效應也對起新樓構成阻礙，而在新冠疫情後移民反彈，則意味未來5年將有超過100萬的淨抵達人士需要有地方居住。

儘管當局推出措施，但需要數年時間才能見效。經濟學家及立法者提供的解決方案都指向同一結論，就是澳洲需要數十萬個新單位。

當地住屋需求從未真正如此火熱，而供應單位的地產商也從未如此猶豫過，這個周期的不同之處在於地產商不想起樓。澳洲及新西蘭銀行集團高級經濟學家Timbrell指，「這讓我們陷入惡性循環。」

澳洲在樓市供應方面前景嚴峻。澳洲聯邦銀行表示，根據人口調整後，新建築批出接近歷史最低水平。同時，監管數據顯示，單是7月和8月就有560家建築公司申請破產，佔全國總數的三分一。

澳洲建築商協會(Builders Collective of Australia)全國總裁Phil Dwyer表示，隨之而來的勞動力及建築材料短缺，再加上嚴重的通脹，意味目前房屋建造價格比新冠疫情前高出30%。「我們沒有足夠建築商，也沒有足夠人手來交付房屋，我們最終會遇到很大、很大的麻煩。」