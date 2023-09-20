【高盛推介】資金吸納平保好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安昨日(19日)升約0.2%，今早(20日)再度下跌。低開約0.5%後股價在45.5至46.2元附近窄幅上落。現報45.85元，跌約1%。有報道指內地監管機關將要求銀行下調保險業務手續費，有券商指例如平保銷售隊伍較強大的保險公司，料將取得更多市場份額，成為主要受惠者。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉於近日獲資金轉向吸納，本周一及本周二共錄得約650萬元資金流入。淡倉於上周五錄得約320萬元資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。

平安購19521，行使價55.05元，2024年02月15日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、高敏感度。

平安購18307，行使價55.6元，2025年05月22日到期，實際槓桿3.8倍，長年期、時間值損耗較低。

平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿7.4倍，低面值。

平安牛熊證條款：

平安牛61072，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率6.9倍。

平安牛59878，收回價35元，行使價34.4元，換股比率100，槓桿比率3.8倍。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率3.3倍。

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