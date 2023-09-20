中國石油需求最快3年觸頂？經濟轉弱非唯一因素...

石油的供需向來被視為影響世界經濟的重要指標。有分析師預期，中國石油需求最快未來3年會到頂，此後轉向下滑趨勢。究竟這個說法，是否意味着中國經濟會走下坡？還有另有原因？全球石油市場又能否繼續依賴中國所支撐？

外媒報道，能源顧問公司Facts Global Energy董事長Fereidun Fesharaki坦言，石油市場在過去20年來，一直依靠中國需求支撐，如今這樣的情況即將結束。他預測中國需求將在未來3至5年達到高峰。全球石油市場須關注印度或其他國家，它們將為需求面創造更多彈性。

另一能源顧問公司Wood Mackenzie相信，印度將在2030年取代中國，成為全球最大石油需求增長引擎，並預測印度和東南亞將會是未來20年引領亞洲成長。該行預估，中國石油需求將在2027年觸頂，隨着國家追求能源轉型、整體經濟增長放緩而轉向長期下滑勢態。該司指出，除了中國以外，印度和東南亞其他新興經濟體的整體石油需求將在2040年初繼續上升。

事實上，中國承諾到了2060年要實現承諾的碳中和目標，並力爭2030年達到碳排放高峰。內地的政策轉變，的而且確會對石油需求產生影響。

對於中國石油需求是否即將觸頂，市場上也有其他的看法。倫敦證交所亞洲石油研究總監Yaw Yan Chong表示，中國先前設定要在2060實現淨零碳排，故此他認為石油需求只有在快要接近目標期限時才會開始減少。

Yaw補充，中國進口的原油主要被用來提煉成柴油和汽油，但隨着今年電動車滲透率急增，這些石油產品重要性驟減；而在發電方面，中國主要使用煤炭，很少使用石油。

Rapidan Energy Group總裁Bob McNally則認為，在缺乏重大技術創新的情況下，中國石油需求至少在未來20至30年內繼續增長。