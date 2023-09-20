傷及無辜！UAW罷工或導致零件廠收入大減近3000億

美國汽車工人聯合會(UAW)罷工行動計劃升級，美國三大車廠的生產固然受到影響，多家零件供應無奈要陪葬，估計行業收入損失將達到380億美元(約2,964億港元)。

外媒整理的數據顯示，最少有76家上市公司向涉及罷工的福特、通用及Stellantis等三大美國車廠供應零部件，廠房停工將減少對零部件的需求。以前10名零件供應商觀察，首5名公司受影響的收入都超過6成；第6至10名的公司受影響的收入介乎58%至42%。另外，超過21家公司約有25%收入受影響。

汽車顧問公司Roland Berger合夥人Brandon Boyle表示，UAW持續罷工，汽車零件供應商將會感受到最大的痛苦，因為他們尚未從晶片短缺造成的供應鏈危機中完全恢復過來，更還未從投入昂貴的電動化投資裡獲得回報。