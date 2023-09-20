WhatsApp又有新功能　用嚟點餐訂位勁方便

通訊應用程式WhatsApp又有新功能？用戶可用來快速「落柯打叫嘢食」及訂位？在印度孟買舉行的Conversations活動上，WhatsApp宣布推出一系列全新功能，務求讓用戶透過WhatsApp對話更方便快捷地與商家互動。

WhatsApp指，即將推出「流程」(Flow)，讓商家能在WhatsApp介面提供更多體驗，用戶不需要離開對話，就可以完成例如快速選擇火車座位、訂購餐點，甚至是進行預約等動作。透過「流程」，商家將可利用多樣的導航選項(Menu)和自訂的表格，滿足用戶的各種需求。未來數周內，世界各地使用WhatsApp Business平台的商家將可開始使用「流程」。

WhatsApp又表示，即將為商家提供Meta驗證功能，此舉能保障用戶與真實及正確的商家對話。如要通過Meta驗證，商家必須向Meta提交資料，展示真實性。經驗證後，他們將可獲得驗證徽章、加強型支援服務，以及假冒防護機制。

Meta驗證更將提供額外的付費功能，包括建立自訂WhatsApp專頁，方便用戶透過網絡輕鬆搜尋，以及多裝置支援，讓顧客能獲得多位員工的回應等。不久之後，WhatsApp Business應用程式的小型商家將開始測試Meta驗證功能，測試完畢後就會在WhatsApp Business平台上推出這項功能。