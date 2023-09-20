Adidas舵手：持續加碼投資中國　做好品牌本土化

內媒報道，運動品牌Adidas行政總裁Bjørn Gulden近日展開為期3天的訪華之旅，其身穿印有「中國」字樣的藍色運動外套，強調中國市場是Adidas重要的戰略市場，今後將持續加碼在華投資，進一步做好品牌本土化。Gulden又指，Adidas在中國市場有一個35人的設計師團隊和100多名創意人員，在中國市場上銷售愈來愈多的產品是在中國設計，預計這一數字在2024年將會達70%。

Gulden指，作為一個非常強大的經濟體，擁有眾多消費者的中國市場，對於任何一個全球公司來說都是非常重要的市場。生產投資方面，今年5月Adidas蘇州自動化配送中心X正式投入營運，被稱為「集團最先進的物流配送中心」，總投資達10億元人民幣，也是公司5年來在中國最大的一筆投資。

Gulden透露，中國市場已成為Adidas「柔性供應鏈升級計劃」的試點重地，並指明年是公司成立75周年，「我們相信中國將會成為全球最大的體育市場，Adidas也會基於這一判斷做出投資規劃」。

他表示，在組織管理上，Adidas將持續投資，僱用更多人才。目前，Adidas在華員工數量約8,000名，未來這數字將會持續增長；另外，中國設計、創意團隊人數將持續提升。他指，看到中國有很多優秀的設計師，希望以後他們設計的產品能夠被公司推到更多市場，也希望能不斷幫助中國設計師走向世界。

Gulden又提到，Adidas並會持續投資門市，打造更多門市以及規模更大的單一門市；將在行銷等方面進行投資，同時基於Adidas本土管理團隊的判斷進行投資。他指，看到中國不斷推出措施，持續優化外資企業在中國市場的發展環境，深信未來中國市場將保持積極、穩定的發展趨勢，Adidas也將擁有更廣闊的發展空間。