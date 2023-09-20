陳錦興：香港超低利率時代已過去

市場投資氣氛仍淡，重磅股乏善足陳，欠催化因素。短線、投機盤轉炒民營內房，殘股報復性反彈，惟提防其債務風險未退，當熱度降溫，這類股份將擺脫不了急升暴挫的結局。此外，本地地產股也是近期焦點，龍頭銀行突然於美聯儲9月議息前，提高新造樓宇按利率，反映本地利率要追回過去美息上升的幅度，也意味香港將告別超低利率時代。

繼滙豐銀行上周五宣布加按揭息率後，料中銀和渣打亦上調新造按息，拆息按揭(H按)封頂息率由P減2.25厘，調整至P減1.75厘，加幅0.5厘，最優惠利率計劃按息(P按)以同樣幅度調高，實際息率均為4.125厘，這是2008年以來按息的新高水平。這次樓市低迷下加按息，反映本地銀行遲遲未有追上美息上升的幅度，息差壓力大。更為重要的，銀行看來已確信美息將維持高企的時間較預期更長，未來就算減息，幅度也有限。

再看本地1個月銀行同業拆息，自2022年初接近0%的水平，去年也大幅急升至最高5%。今年以來，拆息未曾低於2%，反而不斷走高，過去半年，多數處於4至5%的區間，拒絕回落。再者，銀行體系結餘也自去年起持續下跌，現已低於500億港元的水平，加上外資投資情緒偏淡、香港未有大型IPO重臨，資金當前缺乏流入香港作部署的誘因，故同業拆息將頑固地高企，時間或較預期更長，這是大銀行上調新造按息的關鍵考慮之一。

至於美國利率，因其經濟較預期強韌，就算美聯儲已縮表1萬億美元，對經濟影響也不大，這反過來加強了聯儲局維持利率於高位的信心，當利率能在高位較長時間，最終成功遏制通脹的機會就愈大。這就是當前美債息、美元偏強的內在原因。

本地地產市道今來以來只屬普通，新盤都要減價促銷，去貨也放慢。是次提升新造樓字按揭利率，或多或少會打擊買家的入市意欲。地產發展股若待售項目多、負債相對高及流動性偏緊，市場會謹慎看待。雖然本地地產股估值折讓大，但當行業面臨新的逆風，也會影響未來每股派息，因此市場沽壓仍有待消化。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)