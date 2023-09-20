屋宇署上月批出19份建築圖　包括灣仔活道重建27層商住樓宇

同屬該集團的西半山羅便臣道88號，亦准建為1幢16層高住宅，另設兩層平台及兩層低層地下樓層，總樓面約49,617方呎。

而位於西營盤皇后大道西的舊樓項目，獲批發展為1幢24層高商住物業，住宅及商業面積約12,875及5,322方呎。

九龍區也不乏同類重建獲批圖則，其中油麻地利業街9至15號，將建為1幢19層商住大廈，同時提供3層平台及1層地庫，總樓面約51,848方呎。至於九龍城太子道西452至464號地盤，亦可於4層平台之上發展1幢23層高商住樓，樓面面積約74,828方呎。

山頂文輝道2至8號豪宅項目，於2021年獲准發展3幢12層、以及1幢11層高的分層住宅，另設1層地庫。該盤最新布局為興建3幢12層、以及1幢8層住宅，同樣提供1層地庫，另增設4層平台。