屋宇署上月批出19份建築圖 包括灣仔活道重建27層商住樓宇
2023年09月20日 15:16
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屋宇署資料顯示，8月份批出19份建築圖則，包括12項住宅及商住發展，以舊樓重建項目為主，恒基地產(00012)灣仔活道13至21號及永祥街22至30號，准建為1幢27層高商住樓宇，住宅樓面約81,349方呎，並提供約4,692方呎商業面積。
同屬該集團的西半山羅便臣道88號，亦准建為1幢16層高住宅，另設兩層平台及兩層低層地下樓層，總樓面約49,617方呎。
而位於西營盤皇后大道西的舊樓項目，獲批發展為1幢24層高商住物業，住宅及商業面積約12,875及5,322方呎。
九龍區也不乏同類重建獲批圖則，其中油麻地利業街9至15號，將建為1幢19層商住大廈，同時提供3層平台及1層地庫，總樓面約51,848方呎。至於九龍城太子道西452至464號地盤，亦可於4層平台之上發展1幢23層高商住樓，樓面面積約74,828方呎。
此外，期內也有部分項目獲批修訂圖則，恒隆地產(00101)南區壽臣山前美國駐港總領事館宿舍物業，於去年已獲准建5幢3層高洋房及1層低層地下樓層，項目最新准增設1層地庫，以及闢設垃圾儲存及材料回收室，項目總樓面約47,395方呎。
山頂文輝道2至8號豪宅項目，於2021年獲准發展3幢12層、以及1幢11層高的分層住宅，另設1層地庫。該盤最新布局為興建3幢12層、以及1幢8層住宅，同樣提供1層地庫，另增設4層平台。