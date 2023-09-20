羅兵咸：高成本令港股交投偏弱　籲免收賣方股票印花稅

下調股票印花稅的聲音愈來愈高！會計師行羅兵咸倡港府在新一份施政報告中，減收股票印花稅一半，稅率由現時買賣雙方各付0.13%、合共0.26%，下調至賣方免稅，買方維持徵稅0.13%。該行資本市場服務合夥人黃金錢表示，幅度已考慮對庫房收入的影響，相信港股交投轉趨活躍，一增一減下未必令庫房收入減少。同時強調，要刺激港股交投需其他措施配合。

他指出，港股交投於上半年跑輸美國及內地A股，相信部分原因是交易成本較高。坦言建議調整股票印花稅後，本港整體交易成本仍然較高，但相信部分交投會因減稅回歸，同時鼓勵投資者長期投資。

港府早前成立促進股票市場流動性專責小組，檢視方向包括上市制度、市場結構、交易機制等。黃金錢建議，當局應盡快商討推行「新股通」，以擴大兩地股市投資者基礎和選擇、提升兩地資本市場流通量和估值。

另外，黃金錢建議，聯交所應降低有關GEM(前稱創業板)上市門檻及轉主板的要求，並研究允許於其他交易所上市的公司到GEM作第二上市，以及減輕相關上市成本和披露要求，同時吸引中小企和初創企業來港集資。

他又指，長遠要刺激港股成交，須要有資金流入，建議港府將香港上市的股票、本地初創企業，以及在港註冊管理的基金等納入「資本投資者入境計劃」的投資範圍。