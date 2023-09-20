飛揚修訂價單有額外5%回賺　周日盡推餘貨70伙

長實營業部助理首席經理楊桂玲指，3個建築期付款計劃維持最高基本15%折扣。其中，「租置賞建期」專為現有租客而設，只要出示租約，兩房及三房買家分別可享額外4%及5%現金回贈，可用以抵銷餘款。

至於，「至尊人才建期」為29個行業、職業及高端人才通行證計劃，又或文憑或以上學歷人士而設，可享額外3%折扣，連同基本折扣計共享18%折扣，亦即折扣率相當於現已取消的即供付款計劃。

她續指，即將發售的70伙，包括27伙兩房及32伙三房，若採用「租置賞建期」連回贈計的折實平均呎價約12,848元，折實呎價介乎11,862至15,063元。而按定價計市值約6.42億元。項目示範單位於本周五(22日)起對公眾開放。飛揚系列兩期迄今共售出702伙，套現約35億元。