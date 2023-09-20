ACCA倡港府加快虛擬資產交易發牌程序

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會就行政長官下月發表的《施政報告》提交三大建議。ACCA香港分會會長祁詠儀表示，香港經濟要持續發展，需要以更大力度培育人才及推出更多稅務寬減。

ESG是金融業最熱門的發展趨勢，該會建議政府與國際知名的機構合作，就訓練及培育ESG人才建立完善機制，以增強香港競爭力。同時，為鼓勵更多企業在營運時優先考慮可持續因素，政府可以稅務寬減的方式，為企業在供應鏈上實現可持續發展元素提供誘因，共同實現《香港氣候行動藍圖2050》。

現時不同監管機構就可持續發展的相關披露有不同要求，ACCA建議監管機構建立合作及協調機制，以簡化及統一披露安排，令企業能以更高透明度、公信力及最佳標準方式營運。政府亦可以身作則，就可持續發展制定明確績效指標，保持施政透明，提振市民信心。

ACCA亦建議，為提升香港領先國際金融中心地位，加快虛擬資產交易的發牌程序為重中之重，可以吸引投資者來港，創造就業機會。內地提出支持香港建設區域知識產權貿易中心，ACCA鼓勵政府縮短知識產權的註冊手續，簡化申請文件要求。另外，政府可建立全面一站式版權交易服務平台，強化執法行動，進一步保護版權持有人的利益。

經濟方面，ACCA除建議政府在未來舉辦更多大型展覽與活動吸引海外遊客外，在特定時段可延長公共運輸服務時間，提供免費接駁交通，便利遊客探索「夜香港」。