聯儲局議息結果出爐前道期牛皮　油價跌1.1%

美國聯儲局將公布議息結果，美匯指數報105.13；港匯見7.8227；離岸人民幣(CNH)報6.8861；美元兌日圓報148.10；歐元處1.0695；英鎊報1.2363。金價報1,929.63美元。油價跌1.1%，布油報92.11美元，紐油處89.43美元。比特幣跌見27,129美元。道指期貨升17點。

焦點數據：

19:00 美國抵押貸款市場指數

-羅兵咸：高成本令港股交投偏弱，籲免收賣方股票印花稅。

-國泰首8個月載客量按年增13倍，貨運升兩成。

-碧桂園：今年累計交付逾38萬個單位，部分提前交付。

-發改委：唱衰中國論不會實現，經濟不存在通縮。

-人行：人民幣兌美元匯率重要，但非匯率的全部。

-Adidas舵手：持續加碼投資中國，做好品牌本土化。

-波音：未來20年中國佔全球飛機需求料達20%。

-中國石油需求最快3年觸頂？經濟轉弱非唯一因素...

-強勢回歸！海思半導體傳向監控鏡頭製造商供應晶片。

-德央行警告：過度依賴對中貿易是最大商業風險。

-內地維持9月份1年及5年期LPR，另逆回購2910億人幣。

香港經濟：

●ACCA倡港府加快虛擬資產交易發牌程序。

外地經濟：

●IIF：全球債務第二季衝上307萬億美元創新高。

●美國經濟軟着陸存暗湧，七大風險及威脅要克服。

●嘉信理財：美息本月不變機率增，年內仍有可能再加息。

●安聯：聯儲局本月會議將按兵不動，加息周期已完成。

●傷及無辜！UAW罷工或導致零件廠收入大減近3000億。

●英國8月CPI意外降至6.7%，央行加息預期或動搖。

●樓市危機！移民澳洲租樓難過登天？到底咩原因...

●加拿大8月通脹超預期，10月加息可能性升溫，

●耶倫︰倘日本干預匯市以緩和匯率波動，做法可理解。

●亞開行：內房危機添風險，下調亞洲地區經濟預測。

●歐洲汽車8月銷量飆21%，電動車增長勢頭勁。

●摩通：日央行明年中期或撤銷YCC及負利率。

●WhatsApp又有新功能，用嚟點餐訂位勁方便。