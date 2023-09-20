聯儲局議息結果出爐前道期牛皮 油價跌1.1%
2023年09月20日 16:27
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美國聯儲局將公布議息結果，美匯指數報105.13；港匯見7.8227；離岸人民幣(CNH)報6.8861；美元兌日圓報148.10；歐元處1.0695；英鎊報1.2363。金價報1,929.63美元。油價跌1.1%，布油報92.11美元，紐油處89.43美元。比特幣跌見27,129美元。道指期貨升17點。
焦點數據：
19:00 美國抵押貸款市場指數
●恒生指數全日收報17,885點，跌111點或0.6%，主板成交近713億元。舜宇跌5.5%再穿底。https://reurl.cc/y6QR7M
-羅兵咸：高成本令港股交投偏弱，籲免收賣方股票印花稅。
-國泰首8個月載客量按年增13倍，貨運升兩成。
-碧桂園：今年累計交付逾38萬個單位，部分提前交付。
●內地維持9月份1年及5年期貸款市場報價利率(LPR)不變，滬深三大指數偏軟，滬綜指收報3,108點，跌16點或0.52%，成交2,430.20億元人民幣。https://reurl.cc/E1pV10
-發改委：唱衰中國論不會實現，經濟不存在通縮。
-人行：人民幣兌美元匯率重要，但非匯率的全部。
-Adidas舵手：持續加碼投資中國，做好品牌本土化。
-波音：未來20年中國佔全球飛機需求料達20%。
-中國石油需求最快3年觸頂？經濟轉弱非唯一因素...
-強勢回歸！海思半導體傳向監控鏡頭製造商供應晶片。
-德央行警告：過度依賴對中貿易是最大商業風險。
-內地維持9月份1年及5年期LPR，另逆回購2910億人幣。
香港經濟：
●ACCA倡港府加快虛擬資產交易發牌程序。
外地經濟：
●IIF：全球債務第二季衝上307萬億美元創新高。
●美國經濟軟着陸存暗湧，七大風險及威脅要克服。
●嘉信理財：美息本月不變機率增，年內仍有可能再加息。
●安聯：聯儲局本月會議將按兵不動，加息周期已完成。
●傷及無辜！UAW罷工或導致零件廠收入大減近3000億。
●英國8月CPI意外降至6.7%，央行加息預期或動搖。
●樓市危機！移民澳洲租樓難過登天？到底咩原因...
●加拿大8月通脹超預期，10月加息可能性升溫，
●耶倫︰倘日本干預匯市以緩和匯率波動，做法可理解。
●亞開行：內房危機添風險，下調亞洲地區經濟預測。
●歐洲汽車8月銷量飆21%，電動車增長勢頭勁。
●摩通：日央行明年中期或撤銷YCC及負利率。
●WhatsApp又有新功能，用嚟點餐訂位勁方便。