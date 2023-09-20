【產經直播】美聯儲議息在即 港股有望破悶局？
2023年09月20日 16:38
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華盛證券經紀部董事李偉傑（左）
隔晚美股三大指數下挫，反映中概股表現的金龍中國指數跌2%，創逾一周最大跌幅；內地9月LPR維持不變，符合市場預期。恒指周三(20日)繼續被「點穴」，上下波幅只得162黠，收市跌111點，收市報17,885點，成交再縮至僅712億元。美國聯儲局在本港時間周四(21日)凌晨公布議息結果，仲會公布最新點陣圖及經濟預測，投資者要留意主席鮑威爾會後講話？有無希望令大市打破悶局？
科指跑輸大市，再跌1.5%，跟四千關口漸行漸遠。大型科網股繼續低迷，騰訊(00700)低見308元，300元關守唔守到？美團(03690)錄3連跌，再插2%，股份弱勢難改？科網股低撈邊隻值博率最高？抑或應該部署淡倉？
阿里影業(01060)昨(19日)宣布以價值13億港元新股，向阿里巴巴旗下子公司，收購內地演唱會供應商「大麥」。若交易順利完成，阿里巴巴集團在阿里影業的持股比例，將由50%增加至約54.26%。大行大摩指，此舉對阿里影業是重大利好催化劑，點睇？對阿里業務有冇幫助？
受可轉債消息拖累，隔晚美股蔚來(NIO)大跌一成七，港股蔚來(09866)今早再大幅低開逾13%，收市仍要跌近一成二，股價未見底？有貨不問價沽？另外，小鵬(09868)則跌逾半成，龍頭比亞迪(01211)亦跌不到1%。理想汽車(02015)則較為硬淨，不跌反升1%。理想日前亦遭大股東減持，市場已消化相關負面消息？值得吸納？
內地餐飲股續捱沽，九毛九(09922)及呷哺呷哺(00520)最傷，兩隻股價均破底，海底撈(06862)、百勝中國(09987)亦向下。10月長假期將至，可憧憬內地出行消費增加？依家買平貨坐吓先？仲有咩長假期概念股可吼？
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