【產經直播】美聯儲議息在即　港股有望破悶局？

隔晚美股三大指數下挫，反映中概股表現的金龍中國指數跌2%，創逾一周最大跌幅；內地9月LPR維持不變，符合市場預期。恒指周三(20日)繼續被「點穴」，上下波幅只得162黠，收市跌111點，收市報17,885點，成交再縮至僅712億元。美國聯儲局在本港時間周四(21日)凌晨公布議息結果，仲會公布最新點陣圖及經濟預測，投資者要留意主席鮑威爾會後講話？有無希望令大市打破悶局？

《東網Money 18》搵嚟華盛證券經紀部董事李偉傑同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道