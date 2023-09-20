JPEX上載與證監「電郵截圖」喊冤　疑似又犯法

無牌虛擬資產交易平台JPEX於周二(19日)晚上約11時發公告反駁香港證監會聯合記者會的言論，強調過去有與香港證監會聯絡並附上4封電郵的截圖。不過，該些截圖疑「踩界」，違反保密警告，且涉及刑事罪行。

仔細看其上載的截圖，證監會於2022年4月21日向JPEX發電郵，並附上一件標題為「Letter to JP-EX a…」的文件，文末寫明「此訊息和任何附件都是機密的，未經授權披露或使用它們可能是刑事犯罪」。

及後，證監會於今年6月5日再向其發電郵，附件標題為「508EN6928 S.183」。常與證監會「打交道」的合規事務人士向《東網》表示，「S.183」書面通知通常被稱為「第183條通知」，即代表「證監嚟查你啦」，收信人須配合證監會的調查，包括在要求的限期內回覆、提供記錄或文件、回答問題等，而且要遵守保密協議，除法律諮詢為由向負責律師透露之外，不能向第三方討論有關事宜，否則屬刑事罪行。翻查資料，最高可處罰款100萬港元及監禁2年。

換言之，證監會於今年6月5日，即新規生效後不久，已經開始調查JPEX，與證監會代表在記者會上所說的脗合，而該平台在逾2個月後(8月9日)回覆該封電郵。