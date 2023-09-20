九龍東私宅租金今年升勢跑贏　黃埔花園漲逾11%

中港通關後，本港私人住宅租金持續穩步上升，跑贏樓價，有報告指出，截至今年8月，九龍東屋苑租金已累升逾半成，其中，區內紅磡黃埔花園呎租漲超過11%最勁。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2023年初住宅租金及樓價齊復甦回升，惟其後兩者走勢背馳。租金受到內地學生和專才流入，以及用家轉買為租的影響下，持續向上，而樓價卻在加息周期及一手盤低價推售的打擊下，自4月開始調整下跌。

她預期，第四季住宅租賃市場繼續活躍，租金高位企穩，惟同期樓價跌勢加快，相信今年全年租金將跑贏樓價。估計中原城市租金指數(CRI)按年升約7%，而中原城市領先指數(CCL)則跌約5%。

以117個CRI Mass大型成分屋苑劃分，今年九龍區屋苑租金升幅顯著領先。當中，今年8月九龍東包括紅磡、觀塘、將軍澳、黃大仙屋苑租金，較去年12月平均上升約5.32%，升幅又明顯優於九龍西的長沙灣、旺角、尖沙咀、油麻地的約4.52%。

九龍東之中，黃埔花園及黃埔新邨的租金分別漲約11.49%及約10.56%，海濱南岸升約9.09%，相信因為鄰近香港理工大學，吸引不少學生承租紅磡附近屋苑所致。接近科技大學的將軍澳區屋苑的租金升幅均達半成以上，其中，新都城及新寶城上升近一成，分別升約9.91%及約9.36%。

至於九龍西租金升幅較大的屋苑，昇悅居升約10.72%，不過，傳統屋苑美孚新邨只升約2.67%，租金升幅相對落後。

港島東方面，包括北角、筲箕灣、銅鑼灣、灣仔的屋苑租金平均上升約2.53%，升幅較港島西南的香港仔、半山、上環及西區的約1.51%為高。囍滙及嘉薈軒的租金同樣漲約7.53%，是港島東眾多屋苑中升幅最大。太古城及逸濤灣的租金亦有逾半成升幅，分別升約6.34%及約5.15%。惟康怡花園及杏花村租金升幅較少，只升3.68%及3.37%。港島西南之中，香港大學附近的泓都升約8.75%，傳統屋苑海怡半島租金漲約5.5%。

新界東南的馬鞍山及沙田租金平均上升約3.95%，而新界東北包括北區與大埔則升約3.16%。新界東南租金升幅約一成的包括御龍山及聽濤雅苑分別漲約10.56%與約10.18%。而傳統屋苑沙田第一城只升約1.53%，升幅落後。

不過，新界西北包括天水圍、屯門及元朗私宅租金卻下跌約2.25%。其中，屯門大興花園租金明顯下挫約8.27%，而大型屋苑嘉湖山莊租金亦跌約0.9%。