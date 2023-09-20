雷蒙多上月訪華　對華為同期發布手機感不悅

美國商務部長雷蒙多周二(19日)表示，美國沒有證據顯示中國電訊設備商華為有能力大量生產採用先進晶片的智能手機。

雷蒙多在眾議院聽證會上提到先進晶片時，表示未有證據表明華為可以大規模製造7納米晶片，又指對華為在她上月訪問中國期間發布有關手機，感到不高興。

華為近日開售的最新手機Mate 60 Pro，搭載由中芯國際以7納米技術製造的最新晶片，被外界視為重大技術突破。美國商務部本月較早時已對華為和中芯國際的新手機晶片展開調查，了解有否違反美方貿易限制。雷蒙多表示，不會評論任何正在進行的調查，不過強調當局已運用所有可行手段來阻止中國發展可能傷害美國的技術。

周三(20日)在北京舉行的中國外交部記者會上，有記者問華為推出這款手機的時機是否為了令雷蒙多訪華期間難堪。發言人毛寧稱，華為選擇甚麼時候推出新款手機，是企業自己的決定。關於雷蒙多的表態，毛寧重申中方一貫反對美方泛化國家安全概念，打壓中國企業這種歧視性和不公平的做法，破壞自由貿易原則和國際經貿規則，也會擾亂全球的產供鏈穩定，不符合任何一方的利益。