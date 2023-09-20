任正非：即將進入第4次工業革命　大算力成基礎

內媒報道，國際大學生程序設計競賽(International Collegiate Programming Contest，ICPC)官網披露華為創辦人兼首席執行官任正非8月21日、8月26日與ICPC基金會及教練和獲得金牌的學生的談話紀要。任正非在該紀要表示，即將進入波瀾壯闊的第4次工業革命，其規模之大不可想像，基礎就是大算力，今天的年輕人是未來大算力時代的領袖，二、三十年之內的人工智能(AI)革命，一定會看到年輕人星光閃耀。

任正非認為，當今世界、科學和技術的邊界愈來愈接近，科學轉化為技術的時間愈來愈短，如果等到大學把理論完全研究明白，再去進行技術開發，就已經沒有先發優勢，沒有競爭力，所以華為每年投入約30億至50億美元於基礎理論研究，與大學一起共同研究看似無用的科學。

任正非表示，華為支持競賽的目的，是為年輕人搭建一個綻放生命火花的舞台。在他看來，團隊協作既是競賽致勝的基礎，也是維持生存的基礎，而且是人類更繁榮的需要。需要彼此緊密合作，大家互相聚在一起，互相激發和擠壓，就會有新的科學技術爆發出來。新的科學技術一定能創造更多的社會財富，消除貧困，使人類的生活能夠改善，走共同富裕的道路。

此外，任正非在問答環節回應自己是不是「果粉」，他表示不要排外，也經常探究蘋果的產品為甚麼做得好，也能看到他們與蘋果之間的差距。有一個老師是很幸福的，可以有學習機會，有比較的機會。「如果從這些角度來說我是果粉呢，也不為過。」