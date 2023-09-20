【前景不明】歐盟欲隨美對華脫鈎？為何德國企業群起反對...

美國在主導盟友與中國脫鈎，但歐美企業面對歐美經濟長年低增長，都放不下發展潛力巨大的中國市場，以致政商界對華見解矛盾愈來愈大。曾任德國防長的歐盟委員會主席萊恩上周突然向中國進口電動車「開炮」，展開反傾銷調查，顯然是要為開徵懲罰性關稅鋪路，更強調歐盟不能重蹈當年把太陽能供應鏈拱手讓予中國的覆轍。近日德國央行也毫不客氣地，直言過度依賴對華貿易，是德國「商業模式垂危」的一大原因。

萊恩再就事件解畫，強調歐盟「喜歡競爭，但一定要是公平的競爭」，所以需要調查中國向電動車產業提供的補貼，又指貿易代表托姆布洛夫斯基即將赴華跟進。

不過，一名德國汽車供應商斥道，法國才是歐盟調查中國電動車產業的贏家，批評萊恩「偏聽(法國總統)馬克龍，不顧(德國總理)紹爾茨」。分析指，法國車企在中國的市場份額遠低於德國車企，所以法國人可以「暢所欲言」，一旦中方對歐洲進口車採取報復措施，也會是德國最傷，其中平治又會慘過大眾及寶馬，因為其在華銷量兩成是舶來貨，比率較後兩者高一倍，「大部分在中國銷售的汽車都在中國製造，問題是高端的不是。」

事實上，2009至2021年連續13年期間，德國都是少數能從中國賺取貿易盈餘的經濟體，累計金額達到2,513.28億美元(約1.96萬億港元)，就算2022年和今年首8個月都是逆差，對華出口依然高達1,841.76億美元(約1.43萬億港元)，可見德企極不希望本國政府和歐盟跟着美國向中國「開刀」。

不過，德央行的月度報告更着眼於德國從中國的進口，尤其是29%德國企業的關鍵物資和部件倚賴中國，仍有44%「倚賴從中國進口關鍵部件」的工業企業尚未有計劃改變現狀，一旦地緣政治緊張升溫，現行貿易路線恐令他們的運作嚴重受創，會敦促德國要與更多經濟體簽訂自由貿易協議，以分散供應來源，並要做好外勞融入勞動市場的工作，地方政府也要增強外商設廠的吸引力。

處於夾縫的德國商界則透過在地產銷迴避地緣政治風險，汽車「一哥」福士稱，位於合肥的電動車廠很快就會投產，一年最多能產車35萬輛。

運動用品巨額Adidas行政總裁古爾登早前展開上任後首次訪華之旅，還身穿一件胸前印有大大隻「中国」字樣的藍色外套出席活動，強調會持續投資中國市場，並會在現有8,000多人的團隊上繼續增兵，「要給本土團隊更多的自主決策權力，因為他們比我要加了解中國本土市場」。

然而，德央行對此亦深以為慮，「地緣政治緊張局勢及其相關風險持續升溫，政界和企業都必須反省迄今的供應鏈體系和加碼對華直接投資。」丹麥出身的歐盟中國商會總裁彥辭評論，過去歐洲以外的太陽能板產能過剩把歐洲市場淹沒，乃歐盟今次對中國電動車「開刀」的原因，中國應該加勁刺激消費以消化產能，並且讓商業環境「去政治化」。