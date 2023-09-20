將軍澳峻瀅三房5年蝕53萬離場　呎價10750元

將軍澳二手市場再錄蝕讓，峻瀅套三房單位，剛以745萬元易手，逾5年半帳面蝕53萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角康明苑高層B室，實用面積約1,,475方呎，套三房連工人房間隔，望維港海景，今年8月放盤，減價450萬元，連車位成交價2,150萬元，呎價約14,576元，減幅約17.3%。

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九龍區

●利嘉閣盧振群稱，尖沙咀港景峯1座中層E室，實用面積約816方呎，套三房連士多房間隔，新買家為區內換樓客，單位現連租約未能睇樓，開價1,900萬元，累減200萬元，以1,700萬連租約沽出，呎價約20,833

●香港置業黃慶龍表示，奧運站帝柏海灣2座高層G室，實用面積約475方呎，兩房間隔，以1,100萬元放盤約3個月後，獲同區客接洽，議價後減價逾126萬元，以973.8萬元成交，呎價約20,501元。

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新界區

●中原柯勇指，將軍澳峻瀅1座高層D室，實用面積約693方呎，套三房間隔，享山景，最新以745萬元易手，呎價約10,750元，原業主於2018年2月以798萬元買入，持貨逾5年半帳面蝕53萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑F座中層4室，實用面積約539方呎，兩房間隔，4月未補價第二市場叫價450萬元，原業主長居於內地，為求加快出貨，改在已補價自由市場出售，獲同區買家以525萬元承接，呎價約9,740元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳新都城2期3座中層G室，實用面積363方呎，兩房間隔，享內園景及泳池景，新買家為首置客，終以580萬元成交，呎價約15,978元。

●世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山雅典居8座低層A室，實用面積約727方呎，三房間隔，享海景，叫價960萬元，放盤7個月，其後調整至870萬元沽售，呎價約11,967元，原業主持貨約3年帳面獲利31萬元，單位期內升值約4%。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛薈1座南翼低層D室，實用面積約686方呎，三房間隔，放盤1年，叫價1,180萬元，終以1,020萬元沽出，減幅約13.5%，呎價約14,869元。

●美聯林靖如指，大圍溱岸8號5座高層E室，實用面積718方呎，套三房間隔，早前以1,300萬元放售，獲區內客議價52萬元，以1,248萬元購入投資，呎價約17,382元，原業主持貨約3年帳面蝕約50萬元。

●中原霍栢雄表示，火炭駿景園9月暫錄約兩宗買賣，屋苑9座中層G室，實用面積約974方呎，套三房間隔，開價約1,380萬元，議價後以1,248萬元沽出，呎價約12,813元，新買家為換樓客。

●中原劉德興稱，粉嶺居屋嘉盛苑C座中層15室，實用面積約438方呎，兩房間隔，未補價第二市場放盤時開價約280萬元，議價後以250萬元易手，呎價約5,708元，新買家為上車客。

●中原王勤學指，元朗9月累錄約34宗二手買賣，較上月跌三成，蝶翠峰15座頂層連天台單位，實用面積約758方呎，套三房連儲物室間隔，開價850萬元，減價74萬元，以776萬元沽出，呎價約10,237元，減幅約9%。

●中原蔡堅武表示，元朗錦田北峻巒1A期10A座低層C室，實用面積約532方呎，兩房間隔，開價680萬元，減價37萬元，獲買家以643萬元承接，呎價約12,086元，原業主持貨約8年，帳面獲利約160.06萬元。

●美聯陳鋒指，元朗順豐大廈高層A室，實用面積約485方呎，單位年初以650萬元放售，及後累減112萬元，獲上車客以538萬元承接，呎價約11,093元，原業主1992年以125萬元購入單位。

●祥益陳秀春稱，屯門盈豐園1座高層B室，實用面積約390方呎，兩房間隔，區內首置客見單位附設裝修，原業主增加議幅，累減20萬元，加上考慮家人居住鄰近屋苑，方便互相照應，決定以360萬元購入自用，呎價約9,231元。

●中原余俊文表示，荃灣9月錄26宗二手買賣，只及上月一半，麗城花園2期2座高層H室，實用面積約668方呎，套三房間隔，今年初開價800萬元放盤，減至738萬元，終累減88萬元，以712萬元沽出，呎價約10,659元，約6年帳面蝕6.8萬元。

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