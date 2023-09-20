掃管笏餘貨盤推奇招吸客　周日開售70伙

屯門掃管笏全新盤推售之際，附近的餘貨盤亦出招搶客，最新公布增加優惠促銷最後70伙貨尾。同時，整體一手交投疏落，但有個別豪宅盤錄得億元大額成交，做價甚至刷新啟德跑道區的紀錄。

●馬頭角文曜暫沽10伙 涉逾9,000萬元

建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，自周二(19日)以低於成本價推出首張價單後，市場反應不俗。發展商隨即落實今(20日)正式開售，截至下午8時，已賣出10伙，並套現約9,003.02萬元，另有6伙亦已獲買家預留。該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，已售出單位成交價介乎約598.8萬元至1,811.78萬元，呎價介乎約15,730元至20,042元，由於市場反應熱烈，會考慮加推單位應市。

●屯門飛揚第1期周日賣最後70伙

●馬鞍山雲海別墅周日起招標賣4伙

●沙田星凱‧堤岸一房售791萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周三(20日)以791.8萬元售出一房單位，8日之內連沽7伙。該公司營銷策劃總監楊聰永指出，項目自推出新銷售安排以來交投加快，是日沽出3座32樓E室，實用面積348方呎，一房連開放式廚房間隔，成交呎價22,753元。

●啟德澐璟四房逾1.2億新高價沽

●長沙灣睿峰兩房售1,622.2萬元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(20日)售出東翼33樓E室，實用面積517方呎兩房間隔，成交價1,622.2萬元，呎價約31,377元。發展商指，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售93伙，套現金額逾10億元。

●土瓜灣明雋增先住後付付款計劃