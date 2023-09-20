掃管笏餘貨盤推奇招吸客 周日開售70伙
2023年09月20日 21:58
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屯門掃管笏全新盤推售之際，附近的餘貨盤亦出招搶客，最新公布增加優惠促銷最後70伙貨尾。同時，整體一手交投疏落，但有個別豪宅盤錄得億元大額成交，做價甚至刷新啟德跑道區的紀錄。
●馬頭角文曜暫沽10伙 涉逾9,000萬元
建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，自周二(19日)以低於成本價推出首張價單後，市場反應不俗。發展商隨即落實今(20日)正式開售，截至下午8時，已賣出10伙，並套現約9,003.02萬元，另有6伙亦已獲買家預留。該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，已售出單位成交價介乎約598.8萬元至1,811.78萬元，呎價介乎約15,730元至20,042元，由於市場反應熱烈，會考慮加推單位應市。
●屯門飛揚第1期周日賣最後70伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周三(20日)公布即將修訂價單，增設3個建築期付款方法，部分可享額外5%成交金額回贈。該盤落實周日(24日)以先到先得形式推售第1期待售的全數70伙，連同回贈計兩房折實價約563萬元起。其中，「租置賞建期」專為現有租客而設，只要出示租約，兩房及三房買家分別可享額外4%及5%現金回贈，可用以抵銷餘款。
●馬鞍山雲海別墅周日起招標賣4伙
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海發展項目第2期雲海別墅，上載最新銷售安排，將於周日(24日)起發售4伙洋房及別墅，實用面積2,151至3,089方呎。當中，Plumeria Avenue 5號洋房的實用面積3,089方呎，設四套房及家庭廳，另連1,310方呎花園及586方呎天台，招標期截至10月3日，期間每日招標截標。
●沙田星凱‧堤岸一房售791萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周三(20日)以791.8萬元售出一房單位，8日之內連沽7伙。該公司營銷策劃總監楊聰永指出，項目自推出新銷售安排以來交投加快，是日沽出3座32樓E室，實用面積348方呎，一房連開放式廚房間隔，成交呎價22,753元。
●啟德澐璟四房逾1.2億新高價沽
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區的澐璟，項目1座27樓A室，實用面積2,088方呎，為四房連三套及私人電梯大堂，享維港煙花海景，連兩個車位成交價逾1.219億港元，呎價約58,401元，售價及呎價均創項目分層標準戶新高，亦為跑道區新紀錄。
●長沙灣睿峰兩房售1,622.2萬元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(20日)售出東翼33樓E室，實用面積517方呎兩房間隔，成交價1,622.2萬元，呎價約31,377元。發展商指，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售93伙，套現金額逾10億元。
●土瓜灣明雋增先住後付付款計劃
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，周三(20日)修訂價單，增設「720天先住後付付款計劃」，最高折扣共有16%。買家須在許可佔用期開始前繳付不少於6%樓價，並在佔用期內繳付相關管理費、地租及差餉。