陽光100中國兩年半累蝕近80億元人幣　申周四復牌

截至今年6月底止，陽光100中國的流動負債超過其流動資產約71.217億元，流動負債包括金額約265.41億元的貸款和借款，惟僅有現金及現金等價物約7.46億元。集團已逾期的貸款及借款約143.30億元、可換股債券本金相當於約3.28億元及利息相當於約3,949.7萬元、優先票據相當於約9.97億元，優先綠色票據本金相當於約15.86億元及公司債券22.02億元，共涉資逾194億元。

隨著連串違約事件的發生，本金約1.2億美元的優先票據的交叉違約條款已被觸發，倘債權人選擇加速還款，優先票據可能即時到期及須予償還。

值得留意，集團尚未就某些已符合中國土地增值稅清算要求的房地產開發項目向稅務機關進行土地增值稅的清算。清算後產生的潛在土地增值稅結付責任，可能會對集團的流動資金狀況產生重大影響。