鄧建初：內房股遇劫　股民如何應對？

銀行為百業之母，而「有土斯有財」之觀念亦植根於市民心中。自鄧小平推動政策改革開放，內地經濟起飛，房地產蓬勃發展。地產商雄心萬丈，紛紛大舉發債借入天文數字資金。熱火朝天之際，亂象叢生。內地政府為免影響民生，推出「房住不炒」的嚴厲政策，霎時之間供應多而需求減少，加上中美貿易戰爆發，世界政局緊張，俄烏戰爭引發嚴重通脹，全球息率上升加深經濟不景氣。內地經濟下滑，地產商收入劇減，業績紛紛見紅，虧損程度非常嚴重，賣樓套現資金不足以償還龐大之負債，股價插水式狂瀉，跌幅逾90%者比比皆是。資產價格大跌，牽連甚廣，經濟與信心，都需要多管齊下才能復原。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)