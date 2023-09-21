鄧建初：內房股遇劫 股民如何應對？
2023年09月21日 06:00
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十年河東，十年河西。時代變遷，股票炒作節奏、以至股市運行模式也起了很大變化。80年代獅王滙豐控股(00005)獨大，90年代地產四大天王包括長實(01113)、恒基地產(00012)、新鴻基地產(00016)及新世界發展(00017)牽制恒生指數至深。時至今日，五大企業影響恒指力度大不如前，代之而起的是新經濟類科網股板塊如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)等。恒指服務公司將大批新經濟股納入成分股行列，其巨大波幅，引人注目。股民焦點遂轉移至該類板塊，對銀行地產股熱情冷卻。
銀行為百業之母，而「有土斯有財」之觀念亦植根於市民心中。自鄧小平推動政策改革開放，內地經濟起飛，房地產蓬勃發展。地產商雄心萬丈，紛紛大舉發債借入天文數字資金。熱火朝天之際，亂象叢生。內地政府為免影響民生，推出「房住不炒」的嚴厲政策，霎時之間供應多而需求減少，加上中美貿易戰爆發，世界政局緊張，俄烏戰爭引發嚴重通脹，全球息率上升加深經濟不景氣。內地經濟下滑，地產商收入劇減，業績紛紛見紅，虧損程度非常嚴重，賣樓套現資金不足以償還龐大之負債，股價插水式狂瀉，跌幅逾90%者比比皆是。資產價格大跌，牽連甚廣，經濟與信心，都需要多管齊下才能復原。
不過凡事兩面看，有危當然亦有機。9月7日之研討會，現場有參加者詢問初哥內房股之睇法。當時初哥的回答，是跌幅過殘。除了一些小型的地產企業或會不動聲色地消失外，大型民企內房股應該不容易倒閉，並推介了三隻心水股包括碧桂園(02007)、創融中國(01918)及合景泰富(01813)。當日收市價分別是1.07元、2.48元及1.03元，其後最高分別升上1.22元、3.59元及1.44元。證明能及時上車及適時落車，處於此上落無常的股市中，大幅獲利仍是有機會的。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)