鄧聲興：內地手遊行業展現吸金力
2023年09月21日 07:00
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內地手遊市場最壞時間已過去。據行業數據顯示，今年8月騰訊控股(00700)《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金2.38億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。而騰訊的《PUBG Mobile》，合併《和平精英》收入亦達1.4億美元，排行收入位列榜單第二名。反映中國手遊商在國際市場地位穩固。
騰訊海外遊戲收入增19%
騰訊公布，今年6月底止第二季度的國際市場遊戲收入增長19%至127億元(人民幣‧下同)，排除匯率變動的影響後，增幅為12%。
在中國的手遊市場方面，隨着內地步入後疫情時代，遊戲業務受益於經濟復甦。有機構發表7月份中國遊戲市場銷售數據，行業收入按年增逾37%。報告指，內地遊戲市場實際銷售收入286.1億元，按月上升3.34%，升幅收窄0.83個百分點；按年則上升37.49%，按年增長率連續3個月為正數，增長幅度連續遞增。
細分市場，7月的移動及網絡遊戲市場的按月、按年均增長。中國移動遊戲市場實際銷售收入221.1億元，按月升3.4%，按年升51.09%，主要是暑期宣傳活動及月內多款新手遊表現佳。中國網絡遊戲市場實際銷售收入達56.95億元，按月增3.64%，按年升7.64%，有新遊戲上線帶來增量。
網龍(00777)的手遊業務則較細規模。在今年上半年，集團整體遊戲業務收入創歷史新高達19億元，按年增長8%，按月增長16%。集團在網遊及手遊兩大領域均實現收入增長。期內，網遊收入按年增長8%至16億元，佔遊戲總收入的84%。手遊收入按年增長7%至3.12億元，佔遊戲總收入的16%。
意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)