雲頂新耀獲Kezar授zetomipzomib獨家授權許可
2023年09月21日 07:30
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雲頂新耀(01952)宣布，公司與納斯達克上市公司Kezar Life Sciences, Inc.訂立合作及授權許可協議，據此，Kezar授予公司獨家授權許可，在大中華區、南韓及若干東南亞國家開發、生產及商業化Kezar的主要候選藥物zetomipzomib，其為一種用於治療包括狼瘡性腎炎在內的一系列自身免疫性疾病的新同類首創選擇性免疫蛋白酶體抑製劑。
根據授權許可協議，授權許可費包括：(i)預付款700萬美元(約5,100萬元人民幣)；及(ii)潛在臨床及商業里程碑款項最多1.255億美元(約9.147億元人民幣)。
公司將與Kezar共同推進全球2b期PALIZADE臨床研究，以評估兩種劑量水平的zetomipzomib對活動期狼瘡性腎炎患者的療效及安全性。PALIZADE全球研究已於2023年年中啟動，目標入組人數為279名患者。前期臨床試驗所得的數據表明zetomipzomib在治療狼瘡性腎炎上表現出良好的安全性及耐受性。除狼瘡性腎炎外，公司與Kezar有機會在未來就其他自身免疫疾病如系統性紅斑狼瘡的臨床試驗及適應症方面進行合作，從而繼續開發zetomipzomib。
董事認為，公司與Kezar之間的策略合作將豐富公司現有的腎臟產品管線，並有助鞏固公司在腎病及自身免疫性疾病(公司在亞洲的重點治療領域)的領先地位。