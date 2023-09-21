納指挫1.5%　期金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.12%，報105.33；港匯見7.8228；離岸人民幣(CNH)報7.3121；美元兌日圓處148.31；歐元報1.065，英鎊報1.2325。金價處1,930.14美元。布油報93.19美元，紐油報89.28美元。比特幣(Bitcoin)跌0.2%，報2.71萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。

●道指收報34,440點，跌76點或0.22%；標指收報4,402點，跌41點或0.94%；納指收報13,469點，跌209點或1.53%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,843點，跌41點或0.23%。

●9月恒生指數夜期收報17,958點，升22點，高水72點，成交12,417張。

●紐約期油收報每桶90.28美元，跌0.92美元或1%；倫敦布蘭特期油收報每桶93.53美元，跌0.81美元或0.9%。

●紐約期金收報每安士1,967.1美元，升13.4美元或0.68%。

●英國富時100指數收報7,731點，升71點或0.93%；德國DAX指數收報15,781點，升117點或0.75%；法國CAC指數收報7,330點，升48點或0.67%。

●碧桂園7筆展期債券展期獲通過。

●金管局維持貼現窗基本利率5.75厘不變。

●瑞銀：香港樓市已脫離「泡沫風險」，仍屬估值過高。

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