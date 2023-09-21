郭家耀：港股重上萬八關有難度　餐飲股可留意呢隻…

美國聯儲局雖然一如預期維持利率不變，但滙盈國際資產管理董事總經理郭家耀指，最新點陣圖顯示今年仍有機會再加息一次，而明年就算進入減息周期，但減息次數則較早前預計中少，料高利率環境可能維持一段較長時間，投資者自然失望，隔晚美股受壓，而美債息衝到上接近4.4厘水平，所以短期不利市況。

至於港股，除了受外圍高息環境影響，整體投資氣氛較低迷，昨天大市成交勉勉強強過700億港元，市場似乎都是等更明確信號出現才敢入市，如待內地宏觀經濟及企業表現出現曙光。他指出，因應未來利率預期變化，料恒指要下試17,500點，暫時再衝上18,000點機會較低。

科技股走勢近期積弱，郭指出，除了因個別企業自身問題，例如遭股東減持等，其次是市場仍擔心宏觀經濟問題，在未有利好消息下，股價下行壓力較大。科技股目前估值較高峰期回落不少，說不上存在泡沫，但仍未能引起投資者入市興趣。然而，郭暫時不建議低撈，出現轉勢時才考慮，但亦不建議做淡，因擔心突然有利好消息挾淡倉，目前投資者都是買賣兩閒，持貨者如非重倉，暫保持持倉可能是較好選擇。