許繹彬：中秋節長假將至　旅遊相關股看高一線

耀才證券執行董事及行政總裁許繹彬表示，港股走勢繼續沉淪，截至周三(20日)為止，恒指已持續8個交易日在17,800點至18,100點附近「典來典去」，全無走勢及氣勢可言。反而值得一題的是，正當港府正式展開小組討論，研究如何促進股市流動性之時，東京證券交易所突然宣布，明年11月5日起交易時間延長30分鐘，同時引入收市後競價時段。換言之，該所延長交易時間後，將接駁歐洲時段的英國倫敦證劵交易所開市，早上開市時接住美國紐約交易所收市時段。

東交所將交易時間延長30分鐘，可為市場參與者爭取最多交易機會，而引入收市後競價時段，目的是提升收市價的透明度，可見各國對激活資本市場來刺激整體經濟的決心。港股則在苦無對策出台下，成交卻萎縮至713億港元，跌至兩個多月以來的新低，對比未開始研究流動性時仍有接近1,000億成交，情景可謂相當「贈慶」。

筆者指出，港股毫無生氣的主因是國際油價急升，外間普遍更認為短期內會直指每桶100美元，令美國原本在可控範圍的通脹問題，突然因高油價而出現變數，從而令外間認為會否重燃加息機會，因而令美股的走勢變得飄忽；加上國內經濟數據好壞參半，未能令港股消除悶氣。港股在持續弱勢下，往往只能與外圍市況繼續背馳，甚至往往出現跟跌不跟升的格局。在缺乏資金的支持下、仍沒有任何挽救股市的措施下，以及本地投資者對後市呈現極度失望的情緒下，現階段寧願選擇認購穩袋每年4.75%回報的三年期綠債，亦不敢再輕舉投放資金進入港股市場，有此現象亦屬理所當然。

雖然從數據來看，北水仍有流入的迹象，但可能認難以捕捉個別股份走勢，索性流入以一籃子形式上市的ETF(如盈富基金及南方科指)。儘管有北水流入支持，但其力度已大不如前，根本無法、無力挽回港股的頽勢；而在內地多管齊下推出救市措施後，人民幣匯率確實曾作出反彈，可惜美元兌人民幣很快又跌至7.3水平，令港股再陷於進退兩難的局面。

筆者認為，下周適逢期指、第三季結算，港股有可能出現夾淡倉的現象，但如成交一日未能返回1,000億水平，走勢亦不可盡信；而下周末將會踏入中秋節長假期，中國人視為大節日，相信中港兩地均會再出現報復式旅遊，相關股份又再一次受惠，不妨留意其走勢。