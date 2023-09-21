「女股神」料聯儲局明年開始減息　冇參與Arm IPO係因為...

外媒報道，有「科技女股神」之稱的方舟投資(Ark Invest)行政總裁伍德(Cathie Wood)周三(20日)表示，美國聯儲局(Fed)減息時，投資者將湧入熱門主題型基金。她正透過新的收購加大對創新投資策略的押注。

伍德表示，聯儲局可能明年開始減息，料利好她多年來偏好的策略類型。Ark收購另一家交易所交易基金(ETF)發行人Rize ETF Limited，大舉進軍歐洲的趨勢驅動投資市場。

她指，加息確實損害業績表現。隨着全球央行加息抗通脹，她承認旗下ETF去年表現「麻麻」，但今年以來旗下大部分基金都有雙位數的回報率。其旗艦基金ARK Innovation ETF今年以來漲約33%。

此外，她表示，上周沒有參與軟銀(Softbank)旗下晶片設計公司Arm全球矚目的首次公開招股(IPO)，因為她認為相對於其競爭地位而言，該公司價值被高估。

她表示，最近圍繞人工智能(AI)公司的狂熱是合理，「鑑於我們看到未來的巨大機遇，創新的價值被低估，AI的催化非常重要。」

她補充指，認為在談到Arm時，可能有點過於強調AI，對其競爭動態的關注可能不夠。「所以我們沒有參與那次IPO，也將其與我們投資組合的股票進行比較。我們認為，從估值角度看，Arm是偏高，我們的投資組合的股票價格要低得多。」