利嘉閣按揭：資金成本壓力大　港銀年內有機會再加P

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，美國9月暫停加息屬市場預期之內，預期明年下半年前會掉頭減息的機會不大。香港多家大型銀行早於美國9月議息前，已率先宣布上調按揭封頂息0.5厘，令實際按息由3.625厘升至4.125厘，相信此舉已一定程度紓緩銀行上調最優惠利率(P)的壓力。不過，目前點陣圖顯示，美國年內仍有機會加息一次，在資金成本壓力仍大之下，如美國再加息，港銀跟隨上調P的機會極大，預料加幅為0.125至0.25厘。

黃解釋，與樓按相關的1個月港元拆息由今年5月起，至今大部分時間處於超過4厘水平，更有超過5厘以上的情況，資金成本高企，不論大中小型銀行都要以高息搶存款，銀行於按揭業務上，短線來說可以說是「做一單，蝕一單」，加上樓市成交疲弱，銀行亦難以做到「以量補價」，若不調整按息，難有合理利潤。

黃預計，聯儲局年底仍可能會加息，港元拆息在未來數月可能仍會處於較高水平，銀行於年內下調按息的機會不大，不過由於銀行已上調按揭封頂息率，預料未來即使跟隨美國再加息，加幅亦會較溫和，預料為0.125至0.25厘。她提醒，目前仍有小部分銀行仍未上調封頂息率，如早前購入新盤買家，入伙期於下年6月底前的話，建議趕於9月底前向銀行申請按揭，望能鎖定較低息及較高回贈的按揭優惠。至於有意趁樓市回調入市的人士，要預留較「鬆動」的首期及備用資金，以應對未來利率可能有變化的影響。由於不同銀行封頂息率的調整幅度不一，部分差距或超過1厘，在選擇按揭計劃時，宜貨比三家。