經絡：港銀仍有加息壓力　今年拆息將企高水平

美國聯儲局議息後宣布基準利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變；香港方面，滙豐銀行同日宣布最優惠利率（P）將維持不變，保留在目前5.875厘的水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，滙豐銀行與本港大部分銀行早前已上調H按封頂息率0.5厘，使現時普遍新造按息升至4.125厘，創2007年11月後即逾15年半的新高。是次滙豐銀行宣布最優惠利率維持不變，使業主的供樓負擔未有再進一步增加，對現時疲弱的樓按市場相對正面。

另一方面，聯儲局公布的點陣圖放「鷹」，預示年底前或再加息1次。曹表示，美國失業率仍保持低位，加上油價高企以及房價指數上揚下，通脹前景仍存在不確定性，不排除聯儲局最快於下次議息會議恢復加息，年內調頭減息的機會亦不大，聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間，港美息口差距有機會進一步擴寬，料今年拆息將繼續維持高水平。在資金成本壓力續增下，香港銀行仍有加息壓力，銀行將繼續密切注視市場動向，並會根據自身資金成本以及公司策略，不排除年內加多一次最優惠利率，幅度約0.125厘左右，其後港美息口於年內暫時見頂。

他提醒，現時本港仍處於加息周期，有意置業人士需留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。