中銀：聯儲局年內或續收緊政策　高利率會維持較長時間

美國聯儲局一如預期維持聯邦基金利率區間在5.25至5.5%不變。中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師張詩琪認為，是次的議息結果重點在於利率點陣圖及聯儲局對未來經濟增長及通脹數據預測。

利率點陣圖顯示，2023年的利率中位數維持6月時預估的5.6%，儘管聯儲局未有上調，但以現時利率上限5.5%推算，即暗示年內還有加息機會。這亦與美聯儲主席鮑威爾提及，聯儲局準備在適當的情況下進一步加息，並打算將貨幣政策維持在限制性水平，直至確信通脹目標持續下跌的立場一致。

張詩琪認為，儘管利率期貨合約顯示，市場認為年內再加息25基點的概率不足35%，但較能反映利率預期的美國2年期國債債息昨晚上升至5.17%，重上17年多的高位，說明若美國通脹未有明顯回落，年內還有進一步收緊政策的可能，高利率至少要維持一段較長的時間。

聯儲局調高了2023年經濟增長預測，同時將失業率預測下調至3.8%。此外，聯儲局關注，反映通脹的核心個人消費開支平減指數(Core PCE)亦同時由3.9%下調至3.7%。她認為，這表明聯儲局有信心在控制通脹回落時，不會對就業市場造成太大影響。在經濟溫和增長及通脹有望回落的背景下，預期將有利股票市場的表現。然而，在高利率環境之下，加上過往經濟於債息倒掛後會出現衰退，投資者要慎防股票市場的波動性。至於對企業盈利的影響，便要視乎美國經濟是否真的能夠軟着陸。